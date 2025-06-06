蕭雅全性騷風波延燒！　陳慕義重砲開嗆「一味追求導演的權勢」

記者劉宛欣／綜合報導

金馬獎導演蕭雅全近日被女導演陳蔚爾在臉書上控訴，自2016年起對她進行長期言語性暗示及身體騷擾，消息一出立刻引發熱議。事件曝光後，各界反應不一，而曾在電影《老狐狸》中與蕭合作密切的資深男星陳慕義，去年因為北影事件而鬧翻，此次他在臉書發文表態，語氣相當直接，對蕭雅全的人品作出嚴厲批評。

▲蕭雅全遭女導演陳蔚爾指控性騷擾。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

陳慕義在臉書寫道：「蕭雅全導演涉性騷的事不要再來問我了。」接著直言「權力是最好的春藥」，表達出對蕭雅全的極大不滿。他回憶當初拍攝《老狐狸》時，發現蕭雅全對導演工作本質毫無概念，「根本搞不懂導演是幹什麼的，一昧追求導演的權勢，懂不懂都講」，並強調蕭之所以能撐起導演位置，是靠著周遭專業團隊的支撐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳慕義在臉書開轟蕭雅全。（圖／攝影中心攝、翻攝自陳慕義臉書）

針對性騷擾的部分，陳慕義坦言自己並沒有了解事件全貌，因此選擇不評論過多細節。但他話鋒一轉，語氣犀利地指出「蕭雅全絕非所謂台派」，認為對方只是在「沽名釣譽」，直批對方是「一個為了虛名可以背叛、拋棄朋友的人」，預言即使這次不是性騷擾事件，遲早也會因其他事情引爆爭議。