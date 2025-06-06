理想混蛋首攻蛋開票倒數　歐洲、日本「祭出4大奇招催票」

記者蔡琛儀／台北報導

成軍8年的理想混蛋將於11月1日首度登上台北小巨蛋，舉辦演唱會「不是因為天氣晴朗才見面」，門票明（7日）開賣，為催票造勢，四位團員近期把握空檔分赴歐亞各地「放風連線」，不但充電找靈感，也各出奇招祈願票房秒殺、座無虛席。

▲理想混蛋將首次攻蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

團員旅行風格迥異，雞丁遠赴南韓，並去日本追星蘇打綠、觀摩武道館演出，「除了朝聖，也是上課學習。」可沛飛歐洲享受時差放空，阿哲孝親遊北海道、帶爸媽賞花賞山；建廷則笑稱自己最I人，「留在台北睡到自然醒、瘋狂健身」，也趁端午回家立蛋祈好運。

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談及票房壓力，四人各有信心。雞丁說粉絲們早已「摩拳擦掌搶票」，還動員親友團支援；建廷則號召開啟「演唱會同學會」；阿哲表示雖是首次攻蛋仍感激親友力挺；可沛笑說：「連很久沒聯絡的朋友都浮出水面，壓力瞬間少一半。」

四人更拍下創意催票照互相較勁：雞丁在日本狂扭蛋、阿哲大嗑鮭魚卵、建廷立蛋祈運、可沛歐洲自煎荷包蛋應景。他們信心喊話：「小巨蛋會像扭蛋一樣驚喜連連，等大家來一起『破蛋』見面！」而主題曲〈接住你〉MV更在YouTube音樂發燒榜衝上第二，讓團員們士氣大振、滿懷期待迎接圓夢一刻。門票下午1點開賣，詳洽KKTIX開賣。