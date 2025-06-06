名導蕭雅全性騷遭影評開轟！重提「北影事件」酸：自己有分寸嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

曾以《老狐狸》奪下金馬獎殊榮的名導蕭雅全，6日被女導演陳蔚爾在臉書上長文控訴，自2016年起長期言語騷擾、性暗示，甚至有身體侵犯行為。儘管文中未直接寫出名字，但多處細節明確指向蕭雅全本人。對此，知名影評專頁無影無蹤在臉書發文，除了替陳蔚爾發聲以外，也重提去年他與陳慕義槓上的事件。

▲蕭雅全遭控性騷擾。（圖／攝影中心攝）



對此，知名影評專頁「無影無蹤」也發聲，直言「一早起來看到《老狐狸》導演蕭雅全被實名指控性騷」，並痛批其多年來言行不當，早有耳聞。該篇貼文也回顧去年台北電影節期間的爭議事件，提到《老狐狸》主演陳慕義未獲男配角提名，引發外界批評，而蕭雅全在整起風波中選擇保持沉默，僅在臉書發文表示「台北電影節是我的伯樂」，此舉也被質疑是否適當。

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▲蕭雅全曾拿下金馬獎最佳導演獎。（圖／金馬執委會提供）



此外，文中更指出即便《老狐狸》後來奪下北影最佳劇情片，蕭雅全讓陳慕義上台領獎，雖讓部分人感到欣慰，但事後陳仍發文控訴蕭對其冷處理，甚至領獎三度發言時完全未感謝劇中演員。影評人語帶諷刺地說：「蕭雅全三度上台，誰都感謝了，獨獨沒提演員」，認為他刻意避開政治敏感，也不想得罪主辦單位。

更讓人感到刺耳的，是蕭雅全在事件後於社群媒體對陳慕義發表公開「訓話」，表示「事情有個分寸」，被讚為「智慧回應」，並獲得大批業界人士支持。但影評人毫不客氣地指出，這其實是「口蜜腹劍」，並進一步揭露自己早已透過多方了解，得知蕭雅全的不當行徑恐怕不只一次，「受害者應不止一人」，貼文最後更以蕭雅全自己說過的話質疑：「請問您自己有分寸嗎？」被部分網友嘲諷是「迴力鏢」。

以下為「無影無蹤」臉書全文：

一早起床看到《老狐狸》導演蕭雅全被實名指控性騷。

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回想去年台北電影獎，已經獲得金馬獎最佳男配角肯定的陳慕義卻連一項提名都沒有，後來台北電影節總監李亞梅表示，這是因為陳慕義報名最佳男主角，可惜「戲份不足」。但後來她自爆，以《周處除三害》（2023）提名最佳女配角的曾珮瑜根本沒有報名，但北影竟打電話聯絡劇組，主動幫她提名，卻沒人打電話給《老狐狸》劇組把陳慕義移到最佳男配角。

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陳慕義本人對這個結果很不滿，不過他認為這是因為他支持台獨的政治立場導致他被排斥。我認為兩件事情始終是可以放在一起看的，如果飾演「老狐狸」的是金城武，我相信北影會打這通電話的，可能甚至不用打就直接安排好了。但為什麼不聯絡，外界存在解讀空間很正常。

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我當時在觀望這個事件發展，發現一件很微妙的事情，那就是自己的演員遭遇到這麼大的不公，身為導演的蕭雅全，過程中完全不置一詞。反而在6月21日用個人臉書發文選擇力挺台北電影節，表示：「台北電影節是我的伯樂，與它的緣份從前身『中時晚報電影獎』就開始。透過北影，我認識朋友，開拓眼界，也獲得很多鼓勵。」

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是的，台北電影節是他的伯樂，但在此時此刻選邊站，適合嗎？這並不是指他要選邊站，若不表態，其實對雙方都是一種尊重。

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後來台北電影獎頒獎典禮，《老狐狸》獲得最佳劇情片，蕭雅全讓陳慕義上台代表致詞，這個安排讓很多人覺得欣慰。不過事後陳慕義仍有脾氣，發文表示蕭雅全告訴他自己「不同意這件事跟政治有關」，還批他「不尊重電影節」，最後陳慕義略帶情緒地說：「蕭雅全3度登台領獎，抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼。」

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陳慕義的確脾氣很大，你也可以說他不夠理性，但你我應該要理解，他遭遇到不公，心情很差，而且主辦方也沒有給予一個合理的回應，最後連導演也不站在他這邊。如果是你，你難道不會不爽嗎？

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最後蕭雅全以最佳導演身分上台領獎，卻也沒有說一句「謝謝陳慕義」，恐怕就是擔心冒犯台北電影節，也怕碰觸了政治地雷。一切算計，盡在不言中。

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事後在臉書，蕭雅全更是發文教訓陳慕義（附圖文為節錄）。最後上千人為他點讚、數百人發言稱他「有智慧」，無數來自業界的溢美之詞，蕭雅全頓時被拱上神壇，因為他以導演的姿態「教訓了一個口無遮攔的政治腦長輩演員」。其中他的一句話最「刺眼」，他說「事情有個分寸」。蛤？在我看來，這叫做「口蜜腹劍」。

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在台北電影獎後，我已經聽聞蕭雅全導演的不當行徑，經過多方詢問後，得知受害者應不止一人。您說了，「電影是全體合作構成」，您長期受到候孝賢導演庇蔭（擔任作品監製），在業界也是受人尊敬的前輩，據稱親自栽培多少年輕學子，甚至借用自己的名字為年輕導演掛名監製，這些貢獻自然不容抹滅。

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但您是否有想過，在您做這些爛事的時候，一旦有一天被發現，所有提拔您的人，以及必須靠著您提拔才能得到機會的人，可能也都要一起賠進去了？

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請問蕭雅全導演，您自己有分寸嗎？