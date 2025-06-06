ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

瘦子「你後面有車」爆紅　超嗨回應了
「讓渣男繞道走」TOP3星座女
3歲兒指神桌喊「阿祖在動」！玉兔嚇傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

饅頭媽 孫生 阿喜 檸檬 派翠克 朴竣輝 小賈斯汀 慈惠

名導蕭雅全性騷遭影評開轟！重提「北影事件」酸：自己有分寸嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

曾以《老狐狸》奪下金馬獎殊榮的名導蕭雅全，6日被女導演陳蔚爾在臉書上長文控訴，自2016年起長期言語騷擾、性暗示，甚至有身體侵犯行為。儘管文中未直接寫出名字，但多處細節明確指向蕭雅全本人。對此，知名影評專頁無影無蹤在臉書發文，除了替陳蔚爾發聲以外，也重提去年他與陳慕義槓上的事件。

▲▼蕭雅全《老狐狸》（圖／攝影中心攝）

▲蕭雅全遭控性騷擾。（圖／攝影中心攝）

對此，知名影評專頁「無影無蹤」也發聲，直言「一早起來看到《老狐狸》導演蕭雅全被實名指控性騷」，並痛批其多年來言行不當，早有耳聞。該篇貼文也回顧去年台北電影節期間的爭議事件，提到《老狐狸》主演陳慕義未獲男配角提名，引發外界批評，而蕭雅全在整起風波中選擇保持沉默，僅在臉書發文表示「台北電影節是我的伯樂」，此舉也被質疑是否適當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第60屆金馬獎最佳導演，蕭雅全《老狐狸》。（圖／金馬執委會提供）

▲蕭雅全曾拿下金馬獎最佳導演獎。（圖／金馬執委會提供）

此外，文中更指出即便《老狐狸》後來奪下北影最佳劇情片，蕭雅全讓陳慕義上台領獎，雖讓部分人感到欣慰，但事後陳仍發文控訴蕭對其冷處理，甚至領獎三度發言時完全未感謝劇中演員。影評人語帶諷刺地說：「蕭雅全三度上台，誰都感謝了，獨獨沒提演員」，認為他刻意避開政治敏感，也不想得罪主辦單位。

更讓人感到刺耳的，是蕭雅全在事件後於社群媒體對陳慕義發表公開「訓話」，表示「事情有個分寸」，被讚為「智慧回應」，並獲得大批業界人士支持。但影評人毫不客氣地指出，這其實是「口蜜腹劍」，並進一步揭露自己早已透過多方了解，得知蕭雅全的不當行徑恐怕不只一次，「受害者應不止一人」，貼文最後更以蕭雅全自己說過的話質疑：「請問您自己有分寸嗎？」被部分網友嘲諷是「迴力鏢」。

以下為「無影無蹤」臉書全文：

一早起床看到《老狐狸》導演蕭雅全被實名指控性騷。

回想去年台北電影獎，已經獲得金馬獎最佳男配角肯定的陳慕義卻連一項提名都沒有，後來台北電影節總監李亞梅表示，這是因為陳慕義報名最佳男主角，可惜「戲份不足」。但後來她自爆，以《周處除三害》（2023）提名最佳女配角的曾珮瑜根本沒有報名，但北影竟打電話聯絡劇組，主動幫她提名，卻沒人打電話給《老狐狸》劇組把陳慕義移到最佳男配角。

陳慕義本人對這個結果很不滿，不過他認為這是因為他支持台獨的政治立場導致他被排斥。我認為兩件事情始終是可以放在一起看的，如果飾演「老狐狸」的是金城武，我相信北影會打這通電話的，可能甚至不用打就直接安排好了。但為什麼不聯絡，外界存在解讀空間很正常。

我當時在觀望這個事件發展，發現一件很微妙的事情，那就是自己的演員遭遇到這麼大的不公，身為導演的蕭雅全，過程中完全不置一詞。反而在6月21日用個人臉書發文選擇力挺台北電影節，表示：「台北電影節是我的伯樂，與它的緣份從前身『中時晚報電影獎』就開始。透過北影，我認識朋友，開拓眼界，也獲得很多鼓勵。」

是的，台北電影節是他的伯樂，但在此時此刻選邊站，適合嗎？這並不是指他要選邊站，若不表態，其實對雙方都是一種尊重。

後來台北電影獎頒獎典禮，《老狐狸》獲得最佳劇情片，蕭雅全讓陳慕義上台代表致詞，這個安排讓很多人覺得欣慰。不過事後陳慕義仍有脾氣，發文表示蕭雅全告訴他自己「不同意這件事跟政治有關」，還批他「不尊重電影節」，最後陳慕義略帶情緒地說：「蕭雅全3度登台領獎，抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼。」

陳慕義的確脾氣很大，你也可以說他不夠理性，但你我應該要理解，他遭遇到不公，心情很差，而且主辦方也沒有給予一個合理的回應，最後連導演也不站在他這邊。如果是你，你難道不會不爽嗎？

最後蕭雅全以最佳導演身分上台領獎，卻也沒有說一句「謝謝陳慕義」，恐怕就是擔心冒犯台北電影節，也怕碰觸了政治地雷。一切算計，盡在不言中。

事後在臉書，蕭雅全更是發文教訓陳慕義（附圖文為節錄）。最後上千人為他點讚、數百人發言稱他「有智慧」，無數來自業界的溢美之詞，蕭雅全頓時被拱上神壇，因為他以導演的姿態「教訓了一個口無遮攔的政治腦長輩演員」。其中他的一句話最「刺眼」，他說「事情有個分寸」。蛤？在我看來，這叫做「口蜜腹劍」。

在台北電影獎後，我已經聽聞蕭雅全導演的不當行徑，經過多方詢問後，得知受害者應不止一人。您說了，「電影是全體合作構成」，您長期受到候孝賢導演庇蔭（擔任作品監製），在業界也是受人尊敬的前輩，據稱親自栽培多少年輕學子，甚至借用自己的名字為年輕導演掛名監製，這些貢獻自然不容抹滅。

但您是否有想過，在您做這些爛事的時候，一旦有一天被發現，所有提拔您的人，以及必須靠著您提拔才能得到機會的人，可能也都要一起賠進去了？

請問蕭雅全導演，您自己有分寸嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭雅全

推薦閱讀

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

8小時前

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

10小時前

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

23小時前

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

11小時前

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

8小時前

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

8小時前

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

6/4 18:30

李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

7小時前

陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬

陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬

5小時前

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

20小時前

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

6/5 12:42

AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演

AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演

12小時前

熱門影音

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD

吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
許光漢快問快答！

許光漢快問快答！
《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

看更多

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

準金曲新人「爆被持修開嗆」：明明還不認識他　撂話「我記住了」

25分鐘前0

等了20年...Energy Toro當老闆　開嗆團長牛奶「終於當我屬下」

38分鐘前34

蕭雅全性騷風波延燒！　陳慕義重砲開嗆「一味追求導演的權勢」

45分鐘前10

曾把唱酬捐出做公益　告五人再宣布新身份超有愛！

54分鐘前10

陳海茵同框賈永婕「被問有沒有血緣關係」　曬勾手照：蠻像的吧？

1小時前0

理想混蛋首攻蛋開票倒數　歐洲、日本「祭出4大奇招催票」

1小時前0

遭前員工指控性騷　禹洙漢經紀人痛罵「栽贓」「上訴到底」

1小時前0

羅志祥子弟兵宣告單飛「歸零重新開始」！　卻發燒失聲＋扁桃腺發炎

1小時前0

南韓影帝趙震雄襲台！劉品言首挑大樑主持台北電影節　攜手宋芸樺頒發最大獎

1小時前0

名導蕭雅全性騷遭影評開轟！重提「北影事件」酸：自己有分寸嗎？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信
    8小時前42
  2. YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊
    10小時前309
  3. 讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨
    23小時前3210
  4. 饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男
    11小時前45
  5. 黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人
    8小時前11285
  6. 快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」
    8小時前46
  7. 王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值
    6/4 18:30349
  8. 李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了
    7小時前4
  9. 陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬
    5小時前82
  10. 孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」
    20小時前1622
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合