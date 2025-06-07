專訪／Elkie累積失望離開Cube　「CLC空白期每次都8個月」：迷失了⋯

記者吳睿慈／專訪

全方位發展歌手Elkie（莊錠欣）童星出道，2015年以韓國女團CLC一員出道，只可惜團體不斷經歷空白期，在2022年劃下句點。她後來專注於個人事業發展，近來再帶著新歌〈青春是部未完的片〉送給畢業生，但其實當時CLC在某程度上來講也算是「畢業」，她首度談及過去的心情「當下其實會遺憾，但是我覺得是一個大家成長的時間，現在都各自成長了之後，我相信我們可以做出更多的事情。」她堅信團體之後還是有機會合體。

▲Elkie新歌〈青春是部未完的片〉為圓一個自己沒有畢業過的遺憾。（圖／記者周宸亘攝）

Elkie為籌備新歌〈青春是部未完的片〉，訪問了多位大學生，獲得的答案都是「不知道未來要幹嘛」、「沒想到想幹嘛」，希望這首可以作為陪伴，讓迷茫的學生們有個慰藉。歌曲另一方面也算是彌補她的遺憾，高二就飛往韓國當練習生，她說，「其實我沒有什麼畢業的經歷，別人可以分享一些東西的時候，我好像都缺失了那一塊。」

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團體CLC於2022年官方結束活動，對於歌迷來說就像是「畢業」，但對於Elkie來說，她認為只是一種「休學」，她承認還是有點遺憾，過去被綁在公司裡，做什麼事情處處受約束，「以前沒有能力的時候，一切都是很被動、都是公司說了算，但現在就是我們想要給粉絲多少，我們就可以自己去創造這個東西。」

▲Elkie承認「還是會懷念團體時期」。（圖／記者周宸亘攝）

偶爾還是會懷念團體時期，當Elkie看到某些新團的團綜時、舞台上的互動時，就會想起以前一起打拼的日子，她笑說：「我反而覺得我們現在感情更親近了， 因為以前更多是的是同事的關係相處，現在離開那家公司了，我們是打從心底想要聚在一起。」前陣子團體10週年直播，她承諾：「我們真的有在計畫（合體），現在只是在想要以什麼樣方式登場會比較好而已。」不忘虧成員「大家變得很養生，聚一聚12點就會想回家了。」

〈青春是部未完的片〉歌詞寫到「在喧鬧中瞬間長大」，Elkie感性回顧出道一路走來的道路，「我從童星出道 ，一直以來就是活在那個所謂的喧囂世界裡面，大眾投以的關注當然會有各種好跟不好的聲音，但就是在這裡面一直成長。」不僅如此，過去CLC的空白期也讓她迅速長大。

▲Elkie過去熬過許多CLC空白期，她坦言很難熬會迷失。（圖／記者周宸亘攝）

「每次都是8個月空白期，8個月、8個月會迷失、很難熬」，Elkie談起過去在韓打拼的黑暗期，樂觀笑喊：「每一段空白期都會強壯一點點，每次都覺得好辛苦，但一天一天這樣過去之後，你會發現我又撐過了。」她理性表示「空白期本身是沒有問題的，那段時間可以用來進步或籌備東西」，讓她最無力的是，她曾向前公司提出學習作曲，「我想努力，別人卻硬生生把你壓下去的那種感覺是最不好受的」，更令她百思不得其解的是，公司不讓她學作曲，後來卻讓另一位成員去學，只是那位成員上了一節課就放棄了，Elkie苦笑：「（不讓學作曲）我也不知道原因。」

▲Elkie為自己現在的生活打分數為95分，相當滿意現況。（圖／記者周宸亘攝）

Elkie後來不靠公司資源、自己去外面學習作曲，給公司聽了以後獲得肯定，於是成就了〈I Dream〉這首歌，但公司又提出要求要她做其他類型的歌，後來卻都沒獲得賞識，承認度過一段黑暗期，「我也不知道準確黑暗期開始與結束是什麼時候，反正就是失望累積到一個點，就覺得是時候（離開）了。」追夢歷經成長痛，若人生重來一次，還會選擇再去韓國嗎？她點點頭：「還是會，不能因為痛而不去，痛是很痛，但是痛完之後有收穫就好了。」

但Elkie也透露韓國經紀公司體系就是「讓你依賴公司，沒有自己的思想」，離開Cube後，她為自己的生活打分數「95分」，她正面表示：「因為我可以自己掌控很多東西，我想做我就去做，至於剩下的5分是什麼呢？就是偶爾也想要懶惰一下。」新歌〈青春是部未完的片〉6日已在YouTube上架。