ILLIT 19歲前成員全新動向曝光！　加入Teddy公司「將組男女混團」

記者張筱涵／綜合報導

曾參與選秀節目《R U Next?》並以第二名成績備受矚目的榮書（Youngseo），近日確定加盟由製作人Teddy領軍的娛樂公司The Black Label，將以全新混聲團體成員身份重新出道，消息一出引發粉絲高度關注。

▲榮書將以混聲團體出道。（圖／翻攝自Instagram／youngseo）



根據《日間體育》報導，歌謠界透露，榮書將加入Teddy全新策劃的男女混聲團體，雖然出道時間尚未公開，但消息已掀起熱烈討論。她過去在《R U Next?》中憑藉貓系外型與兼具實力的唱跳能力脫穎而出，原本預定作為BELIFT LAB女團ILLIT成員出道，卻在2024年1月宣布退團，令人惋惜。

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當時BELIFT LAB表示：「我們與榮書就未來活動進行了深度討論後，雙方同意結束專屬合約，這是經過慎重考量的決定，懇請外界避免無端揣測。」

近期，有粉絲在社群平台分享目擊榮書進行戶外拍攝，引發對她再出發的熱烈期待，一度傳出她將加入STAYC所屬公司High Up娛樂旗下新女團，但事後證實並不屬實。

如今Youngseo確定加入Teddy主導的The Black Label，該公司旗下擁有包括太陽（BIGBANG）、全昭彌（SOMI）、BLACKPINK成員ROSÉ與新星MIYAO等藝人。Teddy自YG時期便以打造多首人氣歌曲聞名，近期更親自操刀新人女團IZNA與MEOVV的製作。

消息曝光後，網友留言區瞬間掀起熱議，不少人對榮書轉戰Teddy打造的混聲團體感到驚訝與好奇，「欸？竟然真的是The Black Label？」「之前就有傳聞說她從MEOVV時期就在了，結果是真的耶！」、「她竟然真的會以男女混聲團體出道？好酷，但也很好奇會怎麼呈現。」

不少人對混聲形式表現出關注與期待：「混聲團體真的不容易，但歌好聽就有機會」、「感覺是想搶攻海外市場，這樣的組合可能會比較吃香」、「K-pop市場已經飽和了，混聲搞不好會成為新突破口」、「我覺得像KARD那樣的混聲團挺不錯的，希望他們也能成功。」