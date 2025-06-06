小7歲未婚夫「戶頭只有3300元」！　29歲女星秒悔婚：你怎麼照顧別人

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞演員賽達卡馬魯丁（Saidah Kamarudin）近日在社群平台爆料，原訂於今年結婚的她，已與小7歲的演員未婚夫莫哈默蒙塔扎爾古夫蘭（Muhammad Muntazar Gufran）分手，原因直指對方經濟能力不足，並在分手後擅自入侵她的TikTok帳號，引爆外界關注。

▲賽達卡馬魯丁今年29歲。（圖／翻攝自Instagram／saidahkamarudin）



據《星洲網》報導，賽達透露是從2023年開始和蒙塔扎爾交往，並於2024年5月訂婚，原本計劃於年底步入禮堂，未料在婚禮籌備期間，發現未婚夫銀行帳戶僅剩500令吉（約新台幣3300元），感到無比震驚且心寒。

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「你只有500令吉，只能照顧你自己？那你怎麼照顧別人？」賽達坦言，自己為婚禮支出不少，因此要求對方提供財務證明，結果卻讓她「徹底看清事實」，最終在2024年10月分手收場。

然而事情並未就此平息，賽達指控分手後，蒙塔扎爾竟未經同意登入她的TikTok帳號且冒用身份發文，稱「尚未從分手中走出來」、「因壓力而服藥」等，讓她氣得報警並公開取消婚禮的真正內情。

賽達怒批：「就算我忘了改密碼，你又憑什麼登入我的帳號？我已經不想再關注他了，他就是愛這種短暫的名氣！」自己原本想低調處理分手，但對方行為已觸及底線，不得不公開說明。

對於前未婚妻的連番指控，蒙塔扎爾至今尚未正面回應，只透過社群媒體簡單表示：「我選擇沉默，是為了保護自己的尊嚴，我把這當作上天的指引，讓我明白這段關係為什麼會失敗。」