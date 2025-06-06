金高銀日本宣傳電影！　首映會主持人竟是「超人氣的她」全場驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

南韓女星金高銀近日前往日本宣傳電影《在熙的男，朋友》，並現身戲院參加首映會。而當日主持首映活動的主持人，是現在享有高人氣的女星上白石萌音，兩大人氣女星罕見同台，引發現場粉絲驚呼。

▲金高銀日本宣傳電影！首映會主持人居然是人氣女星上白石萌音，現場一陣驚呼。（圖／翻攝自X）

上白石萌音這次不是以藝人或嘉賓身分登台，而是整場首映活動的主持人，拿著講稿為電影活動做開場。電影《在熙的男，朋友》的演員金高銀、魯常泫以及本片導演李彥禧在介紹下現身，她更以韓語向3人打招呼，不過整場活動進行相當流暢，她適時掌控媒體拍攝時間，並且在嘉賓先行離開後，為本片再做一段映前介紹，最後才退場。

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而上白石萌音主持時不禁脫口：「對不起我是粉絲。」因為擔任電影首映活動主持，事先已經先看過電影，對於金高銀、魯常泫以及導演李彥禧的致詞頻頻點頭。

▲上白石萌音罕見為電影首映會擔任主持。（圖／翻攝自X）

日網對上白石萌音的主持表現相當肯定，網友認為，電影首映會通常都找電視台播報員、或是搞笑藝人擔任，鮮少找大咖藝人當主持，日網稱讚「當她用自己的話語表達時，措辭非常優雅，令人印象深刻」、「跨界當主持人了」、「多才多藝」。