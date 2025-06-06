ELKIE「一氧化碳中毒驚險送醫」報平安！　新歌MV有驚喜「好友都到了」

記者吳睿慈／台北報導

人氣歌手ELKIE（莊錠欣）從團體CLC發跡，她近年來專注於個人事業發展，創作實力大增，6日再度傳來好消息，推出新歌〈青春是部未完的片〉，獻給還在路上追夢以及擁有大好前程的畢業生。而她5月底一氧化碳中毒送醫，親自報平安，「幸好身邊有這麼多朋友支援我」，目前已恢復健康、努力消化行程。

▲ELKIE推出新歌〈青春是部未完的片〉。（圖／艾曼鑫影音提供）



ELKIE新歌〈青春是部未完的片〉獻給即將邁出校園的畢業生，同時向所有仍在夢想路上奮鬥的人們喊話，從校園啟程，那些與好友話別、整理行李、鼓起勇氣踏出下一步的片段，都成為這首歌動人旋律中的每一格畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV邀請ELKIE的《炸裂吧女孩紅隊》好友們各務禮美奈、宋宋、林芷芸一同演出，即使協調拍攝時間困難重重，她們仍義不容辭出鏡演出，現場氣氛輕鬆溫馨，甚至讓隊員盧以恩看到照片後直呼：「為什麼你們可以！我也好想來！」充分展現了女孩們之間的真摯情誼。

▲ELKIE日前一氧化碳中毒送醫，目前已經恢復並開工。（圖／艾曼鑫影音提供）



不過，ELKIE在5月因家中熱水器設置不當一氧化碳中毒，她近日接受《ETtoday》專訪報平安：「現在的話整體來說都OK了！」當時住院一天觀察，但性格拼命三郎的她，才休息一週後就想運動，但身體狀況不允許，「很容易會氣喘，然後呼吸不過來，眼前又開始有點那種發白的感覺」，當時動3分鐘就得休息10分鐘，後來她才乖乖地調養身體。

▲ELKIE新歌〈青春是部未完的片〉找來好友們出演。（圖／艾曼鑫影音提供）



歌迷擔心她太快開工，ELKIE則樂觀地笑喊「太早開工了是不是？但是我也不能躺那麼久，我自己性格就沒辦法躺那麼久啊。」現在很珍惜身體健康狀態，連媽媽都跨洋送補品給她吃，她也再次強調「通風很重要」，平時為了寫歌會把窗戶緊閉，「我是那種能鎖起來的全鎖起來，然後開著空調，以及溫度要永遠都是一致的環境，但現在就會注意，自己是不是有點缺氧啦，要記得通風。」〈青春是部未完的片〉MV於6日晚上6點同步上線。