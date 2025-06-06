女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光...竟是嘉義名店老闆娘

記者蔡琛儀／台北報導

嘉義麵店老闆娘吳玫姗，辛苦煮麵煮了25年，日前終於發行單曲〈思念的暝〉她最感謝先生及2個兒子給她的愛與支持，圓歌手夢的同時，前年吳玫姗發現罹患乳癌一期後隨即動手術，目前3個月回診一次，醫生告訴她不能太勞累，因此每天麵店營業時間只有5個小時，如果有商演，麵店就得休息。

▲吳玫姍是嘉義麵店老闆娘。（圖／酷思玩創意提供）

她直率表示：「我跟先生分工合作，只有我們2人，我要在没太大壓力的情況下，當一個麵店老闆娘歌手。」

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吳玫姗從小愛唱歌，特別喜歡唱鄧麗君的歌曲，因此她還報名參加鄧麗君美聲選拔大賽，結果獲得冠軍，給予她極大的信心與鼓勵。這次能順利發行單曲，吳玫姗除了感謝家人，她也感謝白沙屯媽祖娘娘及大福興宮的月老爺爺，奶奶。

吳玫姗表示：「歌手夢一直藏在我心底，25年前，我跟先生一起開麵店，他負責切滷味小菜拼盤，我負責煮麵，麵店生意越來越好，在嘉義，甚至其他縣市打出知名度。」 吳玫姗笑說，她不太敢在先生面前唱歌，因為只要一點音不準，或發聲不夠完美，先生立刻糾正她，比老師還嚴格。但其實吳玫姗對於自己唱歌很有自信：「我的唱法跟一般人不太一樣，我學的鄧氏唱法，不會大呼大吸，而且都唱原key，没假音，都是真音。」