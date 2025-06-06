黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

記者潘慧中／綜合報導

歌手黃安長居大陸，不時在微博分享生活點滴。沒想到，他最近突然發文證實「從某種意義上說，我已經出家了，阿彌陀佛」，把握時間前往普陀山參拜後，他還有感而發地寫下，「回去之後好好做人。」

▲黃安證實「從某種意義上說，我已經出家了，阿彌陀佛」。（圖／翻攝自微博／黃安）



黃安2日在微博表示，他不只生在一個佛教家庭，還是孫子輩第一個皈依佛門的人，並先後渡化兩個親妹妹出家。如今62歲的他坦言，沒料到會發願以講經說法做為自己未來的人生方向，只盼能盡力服務眾生，「音樂演唱，是我的職業；講經說法，是我的事業。從某種意義上說，我也已經出家了，阿彌陀佛。」

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▲黃安近年鑽研佛法。（圖／翻攝自微博／黃安）



格外引起討論的是，黃安4日接著透露，前一天晚上睡覺時做了個夢，「夢見參加自己的喪禮，還穿土褐色僧服參加喪禮，為自己助念」，他不懂背後預兆，也沒興趣知道，「場面太詭異了。」

▲▼黃安前幾天夢見參加自己的喪禮。（圖／翻攝自微博／黃安）



隔天早上，黃安搭乘渡輪前往普陀山參拜菩薩，他表示不會祈求任何願望，「是你的跑不了，不是你的留不住，有何可求？」他只是單純去參拜，「回去之後好好做人，安分做事，未成佛道，先結人緣。」