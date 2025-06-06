饅頭媽是誰？「認錯當小三、賣假包」2年捲3爭議…後媽是戲說一姐

記者陳芊秀／綜合報導

網紅「饅頭媽」去年（2024）4月被爆偷吃人夫，為此公開發文道歉，近期又捲入小三疑雲，疑似交往的對象已有女友，加上對方女友強調她不知情，引發論壇、社群網站轉發議論。而她的經歷也引發大眾關注。

▲網紅饅頭媽2年捲3爭議。（圖／翻攝自IG）

「饅頭媽」本名林榆芯，是專攻美妝保養的網紅，目前在IG超過46.1萬粉絲追蹤。她分享的動態以親子生活、美妝、時尚穿搭為主，並經營代購，還投入多項副業，創立了「饅自然」保養品、「饅好食」美食及「饅Spa」美容品牌，經營事業多元化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲饅頭媽開創副業、直播賣貨，IG超過46萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG）

隨著人氣逐漸高漲，饅頭媽去年（2024）公開發出道歉文，坦承在21歲時曾因年輕與孤獨，與一名已婚男子交往長達5年，文中更向對方妻子致歉。此事件一度引發網路熱議，她也表示將痛改前非，重新出發。

▲饅頭媽2024年公開發文道歉，曾與已婚人夫交往5年。（圖／翻攝自IG）

不料饅頭媽近日捲入小三爭議，疑似交往對象已經有女友，正牌女友公開發文控訴男方，聲稱男友在交往期間多次藉故不回家，實際上是與饅頭媽見面。饅頭媽直播有人留言爆料指她跟別人用「同款」男友，但正牌女友表示，饅頭媽是在不知情的情況下介入，並刪除了相關貼文。然而，事件引發的爭議仍在延燒。

除了感情風波外，饅頭媽曾因販售「香奈兒旅行袋」而被質疑造假。當時，她以新台幣6,880元的價格出售該包，遠低於市場行情，引發網友討論。對此，她解釋該商品為品牌美妝VIP贈品，並提供退貨、退款及補償差價等措施，成功平息爭議。

饅頭媽的家世與演藝圈有關。她的後媽是《戲說台灣》製作人之一陳小菁，也時常演出該劇受封「戲說一姐」，陳小菁2011年嫁給林佐岳，正是饅頭媽的爸爸。她又捲入小三疑雲，後媽也透過限動發黑底白字「簡單說就是渣男」，隨後又分享烤雞翅照片，表示：「烤個雞翅壓壓驚。」被視為隔空力挺女兒。

▲「戲說一姐」陳小菁是饅頭媽的後媽。（圖／翻攝自IG）