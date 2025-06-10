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小孟老師／6月10日星座運勢　處女桃花旺到爆！水瓶運勢大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：展開重要會議

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感情：有望得新進展

財運：獲得新的資訊

幸運色：亮橘色

貴人：處女

小人：魔羯

雙子座

工作：難題得到解決

感情：換了不會更好

財運：選擇穩定標的

幸運色：金箔色

貴人：牡羊

小人：天秤

天秤座

工作：主動當和事佬

感情：踏出去多認識

財運：有望減少虧損

幸運色：琥珀色

貴人：水瓶

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：不必在意讒言

感情：感情要向前看

財運：多進修財金課

幸運色：翠綠色

貴人：天秤

小人：射手

金牛座

工作：耐心堅持下去

感情：將進入熱戀期

財運：對錢財較看淡

幸運色：抹茶色

貴人：天蠍

小人：金牛

處女座

工作：說話不要太衝

感情：桃花旺人緣好

財運：財運較為起伏

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：多為先苦後甘

感情：事情別急解決

財運：得到朋友幫忙

幸運色：淺藍色

貴人：雙魚

小人：獅子

天蠍座

工作：活潑增進人際

感情：下一個會更好

財運：觀察市場動態

幸運色：紫金色

貴人：魔羯

小人：處女

雙魚座

工作：面帶微笑工作

感情：注意說話方式

財運：婉拒親友借錢

幸運色：藕紫色

貴人：金牛

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：靈活運用資源

感情：耐心才可長久

財運：多做行善捐款

幸運色：木皮色

貴人：射手

小人：巨蟹

獅子座

工作：失意也別喪志

感情：多是雞同鴨講

財運：多佈施增財運

幸運色：銀白色

貴人：獅子

小人：雙魚

射手座

工作：工作進展停滯

感情：不要句點對方

財運：避免高額投資

幸運色：橡木色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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