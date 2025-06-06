饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

記者陳芊秀／綜合報導

人氣網紅「饅頭媽」超過45萬粉絲追蹤，去年（2024）4月被爆偷吃人夫，曾為此公開發文道歉。而她近日再度捲入小三風波，疑似交往的對象有了女友，該女友發文控訴男方，女星陳小菁發出限動被推測是力挺饅頭媽。

▲「饅頭媽」捲小三疑雲，引發外界討論。（圖／翻攝自IG）

陳小菁因出演多部《戲說台灣》單元劇而累積豐富的影視作品，被封為「戲說一姐」，更是節目的製作人之一。她於2011年與年長她12歲的林姓男友結婚，婚後對家庭生活保持低調，鮮少在社群媒體曝光，她昨日透過IG限時動態發佈一張黑底白字圖，小字寫下「簡單說就是渣男」，疑似隔空為家人饅頭媽發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲後媽「戲說一姐」陳小菁限動發聲：「簡單說就是渣男。」（圖／翻攝自IG）

此次風波始於饅頭媽的直播帶貨期間，有網友留言爆料她跟別人用「同款」男友。隨後，男方的正牌女友出面指控，稱男友以資源牽線為由接近饅頭媽，結果兩人互動曖昧，不過，正宮女友事後又澄清，強調饅頭媽不知道男方已有女友，將矛頭指向男友本人，同時更發布「不自殺聲明」，引發論壇、社群熱烈討論。

饅頭媽於4日舉辦盛大生日派對，持續發限時動態分享多段影片，記錄與親友歡慶的場景，其中一段好友拍攝的影片中，可看到她拿著麥克風大聲許下生日願望，表示「希望這輩子不要再看任何人的眼色，也不會在意酸民的言論」，強調自己「問心無愧」，發言被網友認為是間接回應此次的小三疑雲。