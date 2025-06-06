Switch 2日本開賣！麻衣「運氣爆棚」　送兒當生日禮樂曬合照：來了

記者張筱涵／綜合報導

任天堂最新主機Switch 2於6月5日率先在日本開賣，僅開放抽選販售，首波就吸引超過220萬人參加，中籤率極低。藝人佐藤麻衣也加入搶機行列，5日在社群平台興奮曬出開箱照，分享成功替兒子抽中主機的喜悅，直呼：「來了！終於！」

▲麻衣抽中購買資格，順利收到Switch 2。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



佐藤麻衣表示，兒子的生日禮物想要Switch 2，當時因為不確定販售日也不知道能否順利買到，研究後發現要先抽中購買資格，聽到第一次中籤率很低的情況下，還是決定相信自己的運氣去抽第二次，沒想到就收到了中籤通知：「我先去開箱，再大大家報告。」

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粉絲看了都送上祝福，「麻衣玩起來」、「好厲害，真幸運」、「超棒的！可以跟小王子一起玩」、「運氣太好了吧！好想玩看看喔」、「羨慕」、「大家一起玩吧」。而台灣地區的玩家也不用等太久，任天堂官方宣布Switch 2將於7月10日在台正式上市，單主機售價為14,380元，另有包含《瑪利歐賽車世界》的組合售價為15,580元，預期也將掀起新一波搶購熱潮。