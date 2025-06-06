「型男里長」喬天鼎前妻產後隔天跑去買春　荒淫事件再+1

▲喬天鼎私德備受質疑，還爆在前妻產後去買春。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

新北市「型男里長」喬天鼎被爆揪團買春，前女友更站出來控為了他懷孕雙胞胎，卻因他花天酒地而影響心情，導致最後流產。想不到事情還沒完，喬天鼎的前妻友人更出面證實，當初前妻會和他離婚，就是發現他在前妻生產完後一天，就迫不及待去買春。

喬天鼎的事情越爆越多，除了已知的海外喝花酒外，曾有一段婚姻育有兩女的他，更被前妻友人指死性不改。據悉，前妻為他生育，但想不到產後隔天，還在坐月子時，喬天鼎就忍不住跑去買春，令前妻傷透了心、對此人失望透頂。

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▲本刊接獲爆料信，指喬天鼎帶著女兒當掩護，夾帶加熱菸回國。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）

此外，日前本刊報導，前妻在家中和車上，都發現喬天鼎的情趣用品，前妻也輾轉透過友人證實了這個消息，也顯見喬天鼎在和前妻、前女友的關係中，都因管不住小頭而結束。

另外，本刊收到匿名爆料信，投訴喬天鼎違法攜帶黃金、加熱菸等進出台灣日本，並控他會刻意帶著女兒出國，因為他認為帶著孩子做掩護，比較不容易被抓。而對照立委羅明才助理說法、以及關務署證實，喬天鼎確實在五月因攜帶加熱菸入境遭海關罰款。

▲地產名媛王子苓請律師對喬天鼎牽扯言論研議提告。（翻攝自王子苓臉書）

但對於前女友指控，喬天鼎則反抹前任A女和地產名媛王子苓飯局貼富商，甚至還抽傭。A女則向本刊澄清「根本沒有拿過什麼抽成，我是受害人卻變成加害人，這社會有沒有公平正義啊！」而被牽扯的王子苓則已經請律師研議提告，更表示：「我根本不認識喬先生，請不要自我感覺良好，到底是通靈還是需要去看醫生？」

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