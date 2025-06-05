180天橫跨歐亞非挑戰實境節目極限　八弟攜手台灣之光登上世界高峰

記者葉文正／台北報導

繼創下實境節目話題高峰的《上船了各位！》，三立都會台「人生幹大事」系列再推升級續作！2025年三立與台灣大哥大共同出品全新《上山吧！台灣隊》即將登場。

▲文姿云(左起)、陳彥博與蕭俊文要做大事了。（圖／三立提供）

三立表示「幹電視也是幹大事」，我們深知只有想大作大，才有機會找到更大的合作夥伴，以及吸引更大的市場青睞。「人生幹大事」系列IP，就是在這個精神下耕耘茁壯。這次節目由金鐘獎製作團隊操刀，集結《上山下海過一夜》主持群艾美、八弟、阿傑、Max領軍，聯手台灣體壇頂尖運動員，挑戰前所未有的實境任務，將在180天內登頂歐亞非大陸三大聖山。

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▲阿傑(左起)、雷艾美與八弟跟MAX又有新挑戰。（圖／三立提供）

今年更攜手台灣大哥大以及運動界的台灣之光，一起征服高峰挑戰不可能，向國際舞台展現台灣的力量。6/10將正式出發前往非洲挑戰吉力馬札羅山，過程還可以拍攝到動物大遷徙。



《上山吧！台灣隊》這項挑戰歷時兩年籌備，橫跨三大洲、三大聖山；從海拔5,895公尺的非洲第一高峰「吉力馬札羅山」，到歐洲法國霞慕尼與有「阿爾卑斯聖杯」之稱的瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣，征服險峻壯麗的「聖稜線」挑戰七座百岳連峰。

《上山吧！台灣隊》不僅是一場體能與意志的極限挑戰，更是結合專業與精神的台灣之光之旅，本次參與登山行動的除了主持群雷艾美、黃仕傑、蕭志瑋、楊盛堯，還有五位跨界運動英雄共同挑戰不可能，包括「極地馬拉松第一人」陳彥博與「亞運空氣手槍銀牌」吳佳穎，強攻馬特洪峰；「東京奧運空手道銅牌選手」文姿云與「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文，挑戰吉力馬札羅山62公里攀登路程；「大聯盟投手 不死鳥」郭泓志則將再度挺進台灣聖稜線，挑戰雪山-大霸尖山，被譽為台灣最具代表性的壯麗山徑。