慈惠搬電影台詞「家人就是沒人會被放棄」　被爆離婚宥勝吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他日前重啟YouTube頻道，高調拍片的舉動引發討論。不過最近卻傳出他與結婚10年的老婆慈惠不再是夫妻，甚至身分證上的配偶欄已變空白，今（5）日慈惠難得更新社群，除了分享近況外，同時也引用電影台詞表示：「家人就是沒有人會被放棄或是被遺忘。」貼文一出，再度掀起討論。

▲宥勝夫妻爆出婚變。（圖／翻攝自Facebook）

慈惠表示自己將「你的宇宙，由你的意識創造」置頂為心中座右銘，並坦言最近屢陷自我懷疑，甚至一度找不到自己及前進方向，所幸溫暖的關懷不斷向她湧來，讓她深感自己是個有福之人，「我的宇宙永遠充滿了愛。」至於近況，慈惠特別感謝朋友邀她到台中聚餐，並直呼該店是「大推的台中美味餐廳。」

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談到動力來源，慈惠以一連串「感恩」點名每個善意、每抹微笑與每位貴人，「感恩每個在黑霧籠罩時，照下一束光的天使。」最後，慈惠搬出電影《星際寶貝》中的經典台詞「Ohana就是家人」及「家人就是沒有人會被放棄或是被遺忘」作結尾，內容曝光後，引發討論。事實上，當時《ETtoday星光雲》向宥勝的經紀人查證，對方低調表示「我有收到回覆，不再對外回應，辛苦了」，並無正面否認離婚傳聞。

【慈惠社群全文】

最近置頂心中的一句話

「你的宇宙，由你的意識創造。」

感恩身邊每一份善意

感恩身邊每一個微笑

感恩身邊每一位貴人

感恩每個在黑霧籠罩時

照下一束光的天使

雖然最近一直自我懷疑

找不到自己找不到前進的方向

但還好身邊總是有溫暖圍繞

讓我知道我是一個有福之人

我的宇宙永遠充滿了愛

#謝謝朋友邀約聚餐

#燒肉割烹天皇

#大推的台中美味餐廳

#Ohana就是家人

#家人就是沒有人會被放棄或是被遺忘