饅頭媽懶理當小三風波！　照辦生日趴當眾高喊「我問心無愧」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅「饅頭媽」近日捲入小三爭議，引發各界關注。去年她才公開承認與好友的丈夫有染，並向元配道歉，近日卻再被爆介入他人。男方的正牌女友出面揭露劈腿內幕，指控兩人關係曖昧，不過，饅頭媽似乎未受此風波影響，於4日如期舉辦生日派對，並在現場高喊「我問心無愧」，疑似是在對此次事件回應。

▲饅頭媽近日再捲小三風波。（圖／翻攝自饅頭媽Instagram）

饅頭媽在4日舉辦盛大生日派對，她透過IG限時動態分享多段影片，記錄與親友歡慶的場景，其中一段好友拍攝的影片中，可看到她拿著麥克風大聲許下生日願望，表示「希望這輩子不要再看任何人的眼色，也不會在意酸民的言論」，強調自己「問心無愧」。此話一出，現場隨即響起熱烈掌聲與歡呼聲，也被網友認為是在間接回應此次的小三疑雲。

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▲饅頭媽疑似回應風波。（圖／翻攝自饅頭媽Instagram）

此次風波始於饅頭媽的直播帶貨期間，有網友留言爆料她跟別人用「同款」男友。隨後，男方的正牌女友出面指控，稱男友以資源牽線為由接近饅頭媽，結果兩人互動過於親密，不過，正宮事後又澄清，強調饅頭媽不知道男方已有女友，將矛頭指向男友本人，同時更發布「不自殺聲明」，引起論壇、社群熱烈討論。