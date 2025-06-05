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彭佳慧小巨蛋倒數1天　竟到信義區「當計程車司機」畫面曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧睽違四年推出全新專輯《完整的大人》，邀集陳綺貞、陳珊妮、徐佳瑩、HUSH等音樂人共同參與打造，也一口氣收錄彭佳慧的五首創作，創下個人紀錄。主打歌〈愛了〉由她親自譜曲，攜手〈大齡女子〉原班人馬再度打造出細膩動人的女性情歌。

▲▼彭佳慧〈愛了〉。（圖／索尼提供）

▲彭佳慧推出新歌〈愛了〉。（圖／索尼提供）

〈愛了〉靈感來自洗澡時的旋律靈光，彭佳慧坦言，這首歌花了幾個月時間完成，副歌與主歌分開誕生。歌曲唱出女性在愛情中義無反顧又勇敢自持的情感，製作人陳建麒盛讚她的詮釋充滿穿透力，是繼〈大齡女子〉後又一首代表作。

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MV延續先前〈被放棄的你〉的劇情，描述一位女子被閨密介入了感情，這段出軌的關係在結婚後仍然持續著、友情竟然也持續著。彭佳慧化身Uber司機，透過後照鏡目睹乘客的內心掙扎，駕駛戲碼成為亮點，她笑說：「我開車技術很好，穩到不會暈車。」拍攝時更連續在信義區開了三小時直呼：「一直坐著，感覺坐骨神經都要痛了，司機大哥們辛苦了。」

▲▼彭佳慧〈愛了〉。（圖／索尼提供）

▲彭佳慧在MV中化身司機。（圖／索尼提供）

目前她正全力備戰6月7日於台北小巨蛋登場的演唱會，為了給粉絲最精彩的表演，坦承處於水深火熱的狀態，這兩天她卯足全力排練後，原本緊繃的心情開始轉換，請粉絲期待這次的演出，她說：「希望可以跟大家一起回到青春，回到過去的酸甜苦辣，再一次感受屬於你們與彭佳慧的美好回憶。」

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