ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓男星婚前外遇！小三遭挖是她
4血型男已讀不回的理由！
馬國畢「改名求轉運」有高人指點！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王仁甫 季芹 莫彩曦 李多慧 郁方 陳曉菁 安格斯 嘿尼

范瑋琪親口證實參戰《歌手2025》！「補位林志炫」首局對手出爐

記者劉宛欣／綜合報導

參加《歌手2025》的林志炫第二集中就爆冷淘汰，引發輿論譁然，他過去在《我是歌手》第一季奪下亞軍，又在《歌手2017》取得第5名佳績，此次卻早早離開。5日傳出同樣來自台灣的范瑋琪將補位登場，對此，范瑋琪也在微博轉發官方貼文證實參戰。

▲范瑋琪確定參加《歌手2025》補位戰。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

▲范瑋琪確定參加《歌手2025》補位戰。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

《歌手2025》5日宣布由范瑋琪、香港實力唱將衛蘭補位，進行1對1對決，勝者才能正式成為參賽者。范瑋琪近年積極耕耘大陸市場，這次確定加盟該節目，想必又將掀起話題。她透過微博表達參賽心情：「懷抱溫暖，傾聽內心的聲音，讓我們一起在音樂的世界中循著熱愛的方向，用力生長！」粉絲紛紛留言支持，認為以她的實力一定能通過考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范瑋琪確定參加《歌手2025》補位戰。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

▲衛蘭是范瑋琪的對手。（圖／翻攝《歌手》官方微博）

另一方面，范瑋琪的對手衛蘭，是香港的「情歌天后」，實力不容小覷。此次台港歌手的正面交鋒，為《歌手2025》增添更多話題性與看點。節目製作單位強調，補位歌手面臨的壓力不亞於原參賽者，雙方的表現將直接決定誰能繼續站上殘酷而高規格的舞台。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

范瑋琪

推薦閱讀

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

6/4 18:30

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖　搜出白色粉末愣：…是鹽

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖　搜出白色粉末愣：…是鹽

11小時前

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

6/4 21:15

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

9小時前

莫彩曦「準備動大手術」結束台灣行　感謝尪神救援許願：下次再回來

莫彩曦「準備動大手術」結束台灣行　感謝尪神救援許願：下次再回來

23小時前

林襄交3任男友、當過聖母！被問「一夜情過嗎」　Melody：妳好誠實

林襄交3任男友、當過聖母！被問「一夜情過嗎」　Melody：妳好誠實

5小時前

「不吃鮑魚」還不夠！　家寧男閨蜜又出手…宣示全新身分

「不吃鮑魚」還不夠！　家寧男閨蜜又出手…宣示全新身分

8小時前

許光漢傳鬧翻張軒睿兄弟情逝！　「中間人」章廣辰露面大方全說了

許光漢傳鬧翻張軒睿兄弟情逝！　「中間人」章廣辰露面大方全說了

4小時前

2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次

2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次

6/4 16:19

與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」洩婚姻現況

與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」洩婚姻現況

5小時前

Coldplay主唱爆分手格雷女！交往8年情斷　達珂塔不願接受「太愛他和孩子」

Coldplay主唱爆分手格雷女！交往8年情斷　達珂塔不願接受「太愛他和孩子」

6小時前

「全台只有一件」藍心湄割愛送！王少偉穿上身驚見價格：非常感動

「全台只有一件」藍心湄割愛送！王少偉穿上身驚見價格：非常感動

10小時前

熱門影音

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
《爸爸去哪兒》小泡芙11歲了！　劉畊宏一家5口齊聚：快樂地長大吧

《爸爸去哪兒》小泡芙11歲了！　劉畊宏一家5口齊聚：快樂地長大吧
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」
#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》

#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》
泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

看更多

韓國水龍頭怎麼開？ 他卡關很久水才流出水

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

饅頭媽懶理當小三風波！　照辦生日趴當眾高喊「我問心無愧」

15分鐘前10

啦啦隊檸檬生日宣布「年底暫離台灣」　釣出派翠克現身送祝福

29分鐘前20

小賈斯汀欠鉅債！外媒曝「沒簽婚前協議」：離了可拿海莉一半財產

1小時前20

貝童彤陷穿搭疑惑「焦慮到咬牙」　狂換造型認了：不知道喜歡什麼

1小時前20

羅志祥過招詠春第七代傳人　「武」、「舞」文化交流激發靈感

1小時前51

10萬網美無辜遭誤認「王義川兒子小三」！　曬對話澄清：誰眼瞎就告

1小時前33

范瑋琪親口證實參戰《歌手2025》！「補位林志炫」首局對手出爐

1小時前104

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

1小時前30

嫩妻赴韓做醫美意外昏倒！　阿沁霸氣寵妻「送海島旅行當禮物」

2小時前22

曾雅蘭超寵兒「西瓜荔枝幫去籽」端上床！　侯昌明看傻：要吃醋囉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值
    6/4 18:30349
  2. 韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖　搜出白色粉末愣：…是鹽
    11小時前204
  3. 台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友
    6/4 21:152621
  4. 32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳
    9小時前229
  5. 莫彩曦「準備動大手術」結束台灣行　感謝尪神救援許願：下次再回來
    23小時前3016
  6. 林襄交3任男友、當過聖母！被問「一夜情過嗎」　Melody：妳好誠實
    5小時前2213
  7. 「不吃鮑魚」還不夠！　家寧男閨蜜又出手…宣示全新身分
    8小時前4216
  8. 許光漢傳鬧翻張軒睿兄弟情逝！　「中間人」章廣辰露面大方全說了
    4小時前4
  9. 2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次
    6/4 16:1982
  10. 與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」洩婚姻現況
    5小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合