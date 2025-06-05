范瑋琪親口證實參戰《歌手2025》！「補位林志炫」首局對手出爐

記者劉宛欣／綜合報導

參加《歌手2025》的林志炫第二集中就爆冷淘汰，引發輿論譁然，他過去在《我是歌手》第一季奪下亞軍，又在《歌手2017》取得第5名佳績，此次卻早早離開。5日傳出同樣來自台灣的范瑋琪將補位登場，對此，范瑋琪也在微博轉發官方貼文證實參戰。

▲范瑋琪確定參加《歌手2025》補位戰。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

《歌手2025》5日宣布由范瑋琪、香港實力唱將衛蘭補位，進行1對1對決，勝者才能正式成為參賽者。范瑋琪近年積極耕耘大陸市場，這次確定加盟該節目，想必又將掀起話題。她透過微博表達參賽心情：「懷抱溫暖，傾聽內心的聲音，讓我們一起在音樂的世界中循著熱愛的方向，用力生長！」粉絲紛紛留言支持，認為以她的實力一定能通過考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛蘭是范瑋琪的對手。（圖／翻攝《歌手》官方微博）

另一方面，范瑋琪的對手衛蘭，是香港的「情歌天后」，實力不容小覷。此次台港歌手的正面交鋒，為《歌手2025》增添更多話題性與看點。節目製作單位強調，補位歌手面臨的壓力不亞於原參賽者，雙方的表現將直接決定誰能繼續站上殘酷而高規格的舞台。