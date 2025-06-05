讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

記者蔡琛儀／台北報導

台灣AV女優芷媗擁有177公分模特兒身材、白皙肌膚與絕美外型，被譽為「最強美腿」、「制服界頂流大魔女」，出道四年的她累積近百部作品，更憑藉極具辨識度的外型與性感魅力，在AV界人氣升溫，也成為台灣成人品牌大象傳媒重點力捧女優。

▲芷媗近期在台AV圈人氣直升。（圖／大象傳媒提供）

她坦言：「剛入行時既緊張又興奮，對鏡頭的掌握不夠熟練，拍攝過程中總覺得表情或動作不到位，直到後來看到成品，那股成就感真的無法形容，也讓我更確信這條路是值得努力的。」

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在作品《接受性支配的長腿辣模》中，芷媗突破尺度挑戰極限演出，形容拍攝過程「又痛又爽、全身都要ㄍㄧㄥ住」，收工回家看著身上的瘀青非常難忘。也因為她身材高挑難以駕馭，讓眾多男優頭痛，讓芷媗成為業界最難攻略的性感之峯。

▲芷媗擁有177公分的高挑身材和美腿。（圖／大象傳媒提供）

私下的芷媗個性直率，曾分享某次喝醉後和閨蜜一起上計程車，竟對司機說：「去hotel！」她坦言：「身體很誠實！拍攝作品時我也相信誠實的反應最能打動人心。最厲害的是身體可以隨時啟動開關，即使對方不動都可以自嗨高潮。」

除了演技與外貌兼備，芷媗還對「專業性感」有自己一套體悟，分享自己訓練舌技的方法竟是「反覆練習舔生蠔」，相當敬業，大象傳媒也宣布近期芷媗將有多部新作陸續上線，還將於下半年舉辦粉絲見面會。