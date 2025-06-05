日傳奇長嶋茂雄病逝　NHK女主播現身靈堂淚崩曝他「生前狀態」

記者劉宛欣／綜合報導

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄因肺炎病逝於東京都內醫院，享壽89歲。他不僅是巨人黃金時代的象徵，更是日本職棒歷史上舉足輕重代表人物，被尊稱為「Mr. Baseball（職棒先生）」。不少名人紛紛表達哀悼，NHK前主播青山祐子也於4日前往長嶋家中弔唁，身著黑色透視喪服，神情哀傷。

▲長嶋茂雄（中）病逝，享壽89歲。（圖／翻攝路透）

根據日媒報導，青山祐子在長嶋茂雄家中停留約1小時40分鐘後，現身接受媒體採訪，在受訪時數度哽咽，表示：「非常感謝大家的幫助，讓我能好好與長嶋先生告別。」回憶起長嶋生前健康時的模樣，忍不住淚流滿面，稱讚他對棒球的熱愛與努力令人深感敬佩，接著還提到「他倒下後依然鼓勵那些正在康復中的人們，他的堅韌讓人感激。」

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▲青山祐子受訪聊起長嶋茂雄。（圖／翻攝自X）

長嶋茂雄1936年出生於千葉縣，1958年加入巨人隊後，菜鳥球季便勇奪打點王、本壘打王與新人王，並於翌年（1959年）在天皇親臨觀戰的「天覽試合」中擊出再見全壘打，一戰成名。與王貞治搭檔組成「ON砲」時代，長嶋是巨人自 1965 年起達成日本職棒史無前例的9連霸重要主力，打下不朽王朝，他的「3號」球衣也被球團列為永久退休背號。