曾雅蘭超寵兒「西瓜荔枝幫去籽」端上床！　侯昌明看傻：要吃醋囉

記者顧齊祐／綜合報導

演藝圈模範夫妻侯昌明與曾雅蘭婚後育有一對子女，一家四口生活幸福美滿，夫妻倆時常在社群媒體分享家庭趣事。侯昌明昨（4）日深夜工作返家時，意外目睹老婆對兒子的寵愛舉動，讓他忍不住在網路上公開分享，並笑稱「我要吃醋囉」，引發網友熱烈討論。

▲演藝圈模範夫妻侯昌明與曾雅蘭結婚超過20年，一家人生活幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）



侯昌明透露，昨晚接近深夜12點回到家時，看見兒子Ken趴在床上滑手機，旁邊放著一盤切好的水果。仔細一看才發現，水果中的籽，包括荔枝、西瓜等，都被曾雅蘭細心處理得乾乾淨淨。這讓他忍不住笑說：「不是辛苦的我應該有大王般的享受嗎？」並打趣表示：「我要吃醋囉！」

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▲侯昌明返家見兒子趴床滑手機，旁邊放著切好的水果。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）



這段溫馨又逗趣的分享迅速引起網友熱議，有人笑說「連荔枝都去籽，太誇張了」、「以後沒人敢嫁你兒子了啦（要超越雅蘭太難了）」、「兒子是媽媽的小情人」、「以後媳婦很難生存」，也有人擔憂「真的疼過頭了」、「以後脫離媽媽怎麼生活」。對於各方留言，侯昌明幽默回應「兒子結婚就是他們自己的事了」，展現開放的育兒態度。

▲曾雅蘭細心將水果的籽都去除。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）



夫妻倆對孩子的疼愛和教育方式一直備受讚賞，大女兒侯塞蕾去年赴美攻讀服裝設計，兒子Ken也在去年考上第一志願紐約大學。侯昌明曾感性地表示：「爸爸媽媽何其幸運擁有你們兩個這麼棒的孩子。說真的他們的拼勁連我都做不到，他們的成果連我都辦不到」這份滿滿的愛與支持，讓孩子在學業上也有亮眼的表現。

▲侯昌明與曾雅蘭的疼愛和教育方式一直備受讚賞。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）