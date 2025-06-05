張文綺「疑遭酸民攻擊突喊心累」　霸氣放話：好相處不代表沒脾氣

記者王靖淳／綜合報導

女星張文綺在節目《天才衝衝衝》中以「傻大姐」形象走紅，投資副業更是相當成功，平時偶爾會透過社群記錄生活點滴的她，最近疑似被酸民攻擊，因此今（5）日突然在臉書發文坦言心累，並表示期盼網路世界能夠多些善念與愛，「好相處不代表沒脾氣。」貼文曝光後，立刻掀起熱議。

▲張文綺會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／張文綺Shiny）

張文綺在文中無奈感嘆，若大家肯花心力說出「鼓勵、造就、勸勉」的話，許多衝突可能根本不必發生，「如果簡單天下就太平～也不會有網路攻擊或霸凌！對我來說我也是笑笑。」面對部分網友的攻擊言論，張文綺強調：「有就是有！沒有就是沒有！」並表示若自己真的有錯，她願意道歉；但若立場無誤，就會以「專業」據理力爭。

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▲張文綺發文吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／張文綺Shiny）

最後，張文綺在文末喊話：「請尊重，也請自重！」並附上「#鹹酥雞闆娘不好惹」、「#好相處不代表沒脾氣」、「很久沒講心裡話」等Hashtag，表明即使自己再隨和也是有底線。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「認同」、「辛苦了，加油」、「認真做自己就好啦」、「網路留言？看看就好！酸言酸語？笑笑就好！」為此，張文綺事後也現身留言回覆部分網友，表示「有理罵我，我閉嘴，無理罵我，有所謂。」