Kiwebaby回歸《男兒王2》險遭剃頭入獄！　驚曝「國中平頭令」崩潰大哭內幕

記者蕭采薇／綜合報導

曾在2020年掀起熱烈話題的《男兒王》，時隔5年推出續集《男兒王2》，由新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬全員回歸，更出國和泰國變裝皇后比美、比歌聲、比舞蹈，再掀變裝歌舞風潮！跨性別演員Kiwebaby這回也特別回鍋加入男兒王的行列，造型比第一集更華麗。

▲《男兒王2》Kiwebaby再扮霸氣珍珠姊。（圖／華映提供）

在籌備《男兒王2》時，編劇賴宇涵曾經放話Kiwebaby可能會拒演，Kiwebaby透露說因為編劇本來想讓他演出的珍珠姊剃光頭入獄，他大笑說：「賴宇涵真的很懂我，頭髮真的是我的一切，以前國中有髮禁要剃平頭時，我就會崩潰大哭。」

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但幸好後來劇本調整，取消了入獄的劇情，「這次劇本我的台詞不會很長很複雜，不像第一集有一場要罵李國煌大哥很長一串話，這次背台詞時覺得壓力少了許多。」

▲《男兒王2》Kiwebaby差點因為剃平頭的戲份拒演。（圖／華映提供）

Kiwebaby回憶，雖然5位男兒王們已經二、三年沒有碰面，但拍攝時再見面又覺得一見如故，「大家都沒有太大的變化，我覺得國煌哥看起來還更年輕了呢！」演員們都很照顧他，李國煌大哥會開車載我們去吃新加坡的美食，「大哥還送了他開發的面膜和洗面乳給我，而賴宇涵也帶我到他新買的房子玩，他們都很貼心，是溫暖的大哥哥，我真的覺得賓至如歸。」

▲雖然5位男兒王們已經二、三年沒有碰面，但拍攝時再見面又覺得一見如故。（圖／華映提供）

《男兒王2》的歌舞場面仍然非常熱鬧有趣，花樣百出，Kiwebaby特別提早一周到新加坡練舞，「劇組安排我們到一個度假村的舞蹈教室跳舞，我覺得大家有了上次的經驗，都更加得心應手了呢！」他表示這次的舞蹈強調趣味效果，不會太困難複雜，「導演很貼心，沒有安排高難度的舞步，只是這回踩上的高跟鞋，讓我覺得舞蹈難度增加了30%。」在泰國更連拍了四天的舞蹈戲，可說是體力上的大考驗。

▲《男兒王2》Kiwebaby再扮霸氣珍珠姊。（圖／華映提供）

而飛往泰國拍攝，讓Kiwebaby最難忘的是一場鬧鬼場面，因為劇組前往一棟地處偏僻的小木屋拍攝，他說：「就是在森林中的老房子，很像恐怖片會出現的場景，角落還有類似古曼童的小廟，氣氛很可怕。」然後是由一位很美麗的泰國女星來扮成女鬼，「她必需要在雨中從一個大甕中爬出來，還被雨淋到面目全非，我覺得她好辛苦，而我只要負責演出害怕的表情和拼命尖叫，真的是太輕鬆了吧！」

▲《男兒王》時隔5年推出續集，原班人馬全員回歸。（圖／華映提供）

《男兒王2》描述曾經大受歡迎的Queens團隊面臨淘汰危機，扛起家庭負擔的曹啟明（李國煌 飾）必須斜槓房屋仲介來維持開銷。某次賣屋過程中，他被網紅設局，雙方發生衝突更被直播出去，導致他被驅逐出新加坡變裝界，禁止表演。當得知泰國將舉辦一場隆重的變裝比賽時，他決定背水一戰，想重拾昔日的榮耀。

▲《男兒王2》描述曾經大受歡迎的Queens團隊面臨淘汰危機。（圖／華映提供）

同時，他的兒子Mason想要輟學成為網紅，曹啟明極力反對，Mason表示如果能用社群經營重建Queens的聲譽，就能繼續綱紅，也加入了泰國之旅。一到泰國，Queens馬上面臨水準不足且內憂外患的各種問題，他們必須克服難關，而曹啟明也必須化解與兒子間的矛盾，挽救父子關係，《男兒王2》將於6月13日上映。