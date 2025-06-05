「感謝西方文化入侵」！陸女星狂發辱華文遭炎上　官方出手禁言

記者劉宛欣／綜合報導

現年38歲的中國大陸女星夏馨雨曾推出電影《非誠勿擾》、《杜拉拉升職記》等，近日卻突然被網友發現她發布多則「辱華」貼文，包含感謝大英博物館「好好保存」中國文物，以及感謝西方文化入侵中國等言論，陸網瞬間引爆，揚言要抵制她代言的產品，而目前，她的微博已經被官方禁言。

▲夏馨雨陷入辱華風波，遭微博禁言。（圖／翻攝自微博）

夏馨雨先前到英國旅遊，在逛完大英博物館後，在微博心有戚戚焉寫下「沒有一個中國人能笑著走出大英博物館」，接著話鋒一轉說道，「可是如果這些文物當年放在我們這早就被摧毀了」，認為是英國好好保管才能留到現在，甚至直言「當年被破四舊，咱們村那些無腦的人，集體毀掉了好多珍貴的古建築與文物」，相當感激大英博物館。

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▲夏馨雨的貼文引發爭議。（圖／翻攝自微博）

其他貼文還提到「奴隸與奴才的區別」、「對自由的渴望」、「迎合壓迫者的需求」等敏感話題，此外，夏馨雨的小紅書上，也附上歐洲旅遊照，表示：「我不排斥西方文化，我覺得西方文化很多都值得我們學習及模仿。」還說「如果沒有西方文化，我還在裹小腳呢，還需要下跪呢」，認為能夠享受到現代文明，都要感受西方文明的入侵。

▲夏馨雨感謝西方文化入侵。（圖／翻攝自小紅書）