民視驚傳職場霸凌！　員工手部濺血女同事嚇哭　「高層已介入」

記者葉文正／台北報導

一名新媒體部門主管疑因不滿下屬遲到及工作安排，當眾情緒失控怒斥，還砸椅子洩憤，造成同仁手部受傷，當場濺血，辦公室多位目擊員工驚嚇不已，甚至有女同事嚇到落淚，據悉該主管過去也有情緒控管問題，目前事件已驚動高層，且有人報請勞動局處理，民視對此也做出回應。

▲民視傳出霸凌風波。（圖／記者黃克翔攝）



根據《鏡報》報導，上週五連假期間，民視新媒體的大主管原本指派影音部小主管製作一支影片，卻發現對方遲到30分鐘，臨時改由另一位女同事接手，隨後他在主管群組內下令小主管另行處理10則短影音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民視新媒體出現狀況。（圖／記者黃克翔攝）

小主管到班後要求女同事交出手上工作由他接手，大主管發現10則短影音沒處理，當場怒斥小主管。目擊者表示，大主管不僅大聲咆哮，還踢隔板、關小主管電腦，甚至一度抓起旁邊的椅子，疑似要砸向小主管，雖最後改砸桌面，但仍導致桌上水杯碎裂割傷對方手部，小主管當天下午就醫，手部有明顯包紮。

目前此事件已經被通報至高層，2位當事人於昨日接受公司高層約談，且據稱已有人向勞動局申訴，後續調查與處理結果仍待觀察。民視則回應：「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中。」