陳意涵做完臉「走一走突然就歪了」！保養出包…正面對比照超驚悚

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵儘管生活忙碌，仍不時會分享點點滴滴。沒想到，她4日突然在社群網站PO出「做完臉走一走臉就歪了」的畫面，讓大批粉絲都十分擔心，她也嚇得連忙詢問ChatGPT自救方式。

▲陳意涵突然臉歪掉。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）



從Instagram限時動態中，可以看到陳意涵一臉靠近下頷骨的地方出現明顯腫脹，一開始近拍還不太明顯，直到她鏡頭一拉遠，臉的弧度顯然有狀況，「做完臉走一走突然臉就歪了。」

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▲陳意涵透露剛做完臉就發生悲劇。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）



陳意涵滿臉憂慮，看起來十分無奈，連忙詢問ChatGPT初步的處理方式，未料看到對方稱用溫毛巾熱敷、一天23次且每次1015分鐘時，她更問號了，「現在一天真的比較長？」

▲ChatGPT的回答也讓陳意涵很問號。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）



除此之外，陳意涵還曬出「臉沒歪還在漂亮打球」的自拍照，當時下頷骨的線條仍然很清晰，跟事後腫脹的模樣落差，讓粉絲看了都很擔心。

▲陳意涵曝光臉歪前的美照。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）