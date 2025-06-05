丁文琪換新髮型！女兒「一看到馬上崩潰」：不喜歡媽媽了 照片曝光

記者潘慧中／綜合報導

丁文琪2017年與林宥嘉結婚後，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。她4日便在社群網站透露，最近又把頭髮剪短了，未料女兒一看到馬上崩潰喊「不喜歡媽媽了」！

▲丁文琪剪短了。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



從Instagram限時動態中，可以看到丁文琪的瀏海長度雖然沒有變化，但頭髮長度大約落在肩膀附近，對比年初髮長超過鎖骨，確實有明顯落差。

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▲▼丁文琪原本留長髮。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



出乎意料的是，女兒看到後立刻崩潰說「不喜歡媽媽了」，丁文琪只好一直哄，並找出以前的MV解釋「媽媽小時候當歌手的時候就是短頭髮呀！很多人覺得這樣很漂亮欸（自己說）」。

▲丁文琪找出23年前的MV給女兒看。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



只不過，MV影像很不高清，「大概跟這張照片一樣糊」，丁文琪附上苦笑冒冷汗的表情符號說道。有趣的是，當她發現MV已經是23年前的事情時，不禁嚇了一跳，「需要被高清修復的me。」