貝克漢最帥兒子分手「哥哥前女友」！　布魯克林早看穿：一點都不意外

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）的大兒子布魯克林，先前傳出因弟弟羅密歐的新女友Kim，而和全家鬧不愉快。不過年初才宣布戀愛的兩人，如今半年後卻爆出分手，知情人士透露，這或許會成為布魯克林和貝克漢家族和解的關鍵。

▲貝克漢「最帥次子」羅密歐，在今年元旦公開與女友Kim的戀情。（圖／翻攝自IG）

羅密歐在貝克漢四個孩子中被認為顏值最高，受封「最帥兒子」，他在今年元旦公開與新女友Kim的放閃照。也是羅密歐繼去年三月與交往五年、一度論及婚嫁的模特兒女友米婭雷根分手後，正式宣佈戀情。

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然而據《TMZ》報導，羅密歐和Kim近期結束了幾個月的戀愛，已經正式分手。而知情人士透露，聽到這消息的布魯克林夫妻，反應是：「已經好幾個月沒聯絡了，所以沒聽說，但一點都不意外。」事實上，兩人交往之初，布魯克林就認為Kim接近自己的弟弟，動機並不單純。

▲貝克漢先前慶祝50歲生日，次子羅密歐（左一）帶著當時的女友Kim（左二）出席，布魯克林夫妻則未到現場。（圖／翻攝自貝克漢IG）

Kim的出現，讓貝克漢的長子布魯克林和次子羅密歐爭吵不休，原因是Kim其實在幾年前曾與布魯克林有過一段戀情。雖然已經過去了，布魯克林如今也和老婆妮寇拉佩茲恩恩愛愛，但對於前女友和弟弟交往，布魯克林也相當懷疑女方的意圖。

▲貝克漢次子羅密歐（左）長得最像媽媽，也被封做是「貝克漢最帥的兒子」。（圖／翻攝自貝克漢IG）

消息來源透露，布魯克林和羅密歐兄弟倆關係從去年12月開始惡化，而且衝突越來越嚴重，而貝克漢和維多利亞也站在羅密歐這邊，認為Kim是個好女孩，「但布魯克林不覺得，他對弟弟有保護欲，他對羅密歐本人沒有惡意，但不同意Kim和自己的弟弟在一起。」

▲布魯克林和妮寇拉佩茲結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

這樣的嫌隙，讓布魯克林夫妻缺席了貝克漢50歲的暖壽宴，就是不願意在聚會上見到Kim。不過布魯克林自從和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，就頻頻傳出與原生家庭不和。但知情人士透露，或許羅密歐的分手，會成為這對小夫妻和貝克漢一家和解的契機。