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宜蘭出外景「楊小黎牛仔褲被刺破」狂流血！原因太荒謬 醫：機率很低

記者潘慧中／綜合報導

楊小黎最近前往大溪漁港出外景，卻意外被裝在塑膠袋內的活海鮮刺傷，腿部當場狂流血，讓她無奈笑說：「我的人生真的是黑色喜劇耶，荒誕幽默，但是又有點好笑！」

▲▼楊小黎。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎5日早上在當地就醫。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

原來是因為有位熱情民眾不斷靠近楊小黎，「他就一直擠壓我，我就一直往我的來賓身上靠，結果我的來賓身上提著一大堆的海鮮，忽然間我的牛仔褲被刺破了一個洞，感受到一陣超級刺痛的酥麻。」

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儘管腿部被不明海鮮刺傷、血流不止，楊小黎仍敬業完成拍攝，直到導演喊卡，她才連忙捲起褲管壓血，並用酒精棉片消毒。沒想到此時海巡署人員突然到場勘查拍攝狀況，她只得一邊止血一邊應對，「請想像一下那個畫面，捲褲管一邊笑著解釋，一邊擔心地擦著血。」

▲楊小黎的牛仔褲被活海鮮刺破。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

拍攝結束後，楊小黎本以為只是小傷，但傷口紅腫不退、還出現發冷症狀，讓她感到不安，便吃了一些自己帶的抗生素。但隔天眼見紅腫依舊未消，她就決定先在當地就醫。

楊小黎就診後，醫師評估狀況穩定，給予消炎針劑與藥物治療。醫生得知她是被隔壁的人塑膠袋裡裝的活海鮮刺到，連牛仔褲都被刺穿時，忍不住笑回「嗯～～這個機率很低呢」，她講完也覺得很荒謬。

楊小黎IG全文：

我的人生真的是黑色喜劇耶，荒誕幽默，但是又有點好笑！
事情是這樣的，昨天在大溪漁港出外景
然後遇到了一個很熱情的受訪民眾，他就一直靠近我，但我覺得重點是想要靠近我旁邊的來賓所以他就一直擠壓我，我就一直往我的來賓身上靠，結果我的來賓身上提著一大堆的海鮮，忽然間我的牛仔褲被刺破了一個洞感受到一陣超級刺痛的酥麻，我想說到底怎麼回事，但是忍著等到cut 之後立馬查看，原來我的腿被不知道是蝦子還是螃蟹的刺刺的一個洞狂流血，然後我就捲著褲管在壓血趕快用酒精棉片消毒

重點是！這個同時海巡署的人來勘查我們的拍攝，要找負責人，於是我就是一邊捲著褲管一邊在擦我的血，一邊拿出了我的名片跟海巡署的哥哥們解釋我們在拍攝什麼..（請想像一下那個畫面，捲褲管一邊笑著解釋，一邊擔心地擦著血）

到了晚上傷口就是一直在紅腫然後熱熱的，我想說應該沒關係，就拍攝完畢準備休息，等到半夜覺得好像不太對，就吃了一些自己帶的抗生素還有藥膏，但半夜有點發冷，還好熊熊陪我但今天還是紅腫。

所以剛剛拍攝完早上的部分之後趕快去看了醫生！醫生是個親切的伯伯，我跟他講我被隔壁的人塑膠袋裡面裝的活海鮮刺到，連牛仔褲都被刺穿，他就說了一句：「嗯～～這個機率很低呢！」然後笑了
我自己講完也覺得很荒謬…
然後醫生還說，你是明星來拍東西喔，那你很敬業，被刺都還沒有叫

打了一針拿了藥，他跟我說應該是沒什麼大礙，因為我當下一直把血擠出來，然後用酒精濕紙巾消毒。畢竟是在海港的診所，醫生感覺都10分可靠。對這種海鮮造成的傷害已經見怪不怪了！

我只覺得這一切真的是很荒謬，但是又很慶幸！
繼續上工！
#我討厭螃蟹討厭蝦子
#海鮮離我遠一點

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楊小黎

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