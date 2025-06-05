法院二次辯論勸和解！NewJeans果斷拒絕　豪華律師團提15項要求

記者張筱涵／綜合報導

韓團NewJeans與所屬經紀公司ADOR之間的專屬合約效力爭議持續升溫，6月5日於首爾中央地方法院進行第二次辯論時，法院勸雙方考慮和解，但NewJeans方面明確拒絕。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



法院合議第41部（庭長法官鄭會日）提出「是否願在下次開庭前進行和解」的建議，並坦言：「雖然上次被告（NewJeans）方面已表示無意和解，但作為法院，還是想再次勸說，覺得很可惜。」對此，NewJeans的代理律師明確回應：「已經過了無法回頭的河流，雙方信賴已經崩毀。」

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原告ADOR方面則回應：「無論是本案訴訟還是假處分，只要法院下達結果，之後進行和解會比較容易。」

在庭審中，NewJeans律師團對ADOR提出多達15項書面釋明要求，要求對方對具體事實進行說明。其中法院接受了幾項內容，包括ADOR董事會是否在簽約時授權前代表閔熙珍處理合約細節（除去成員、合約期與結算條件），以及在閔熙珍被解任前後是否討論過這對NewJeans活動的影響、是否針對模仿NewJeans的狀況主動制定對策等。

不過，法院對於NewJeans方面提出的「媒體操作」相關指控，認為帶有情緒色彩，缺乏客觀性，因此未予採納，並指出「如果被告方面有證據，可自行提出」。

此外，NewJeans方面質疑ADOR提交的證據內容不全，僅包括製作人Hitchhiker的行程表與名單，並強調：「若有見過Hitchhiker，就應該說明討論了什麼、協議到了哪個程度。」

雙方也針對另一宗相關官司，LE SSERAFIM所屬公司SOURCE MUSIC對閔熙珍提起的損害賠償訴訟之紀錄提交問題產生爭議。ADOR要求調閱該案資料時，NewJeans方面反對，指出其中部分證據可能涉及違法取得，包括「在非法審查過程中私自下載伺服器對話紀錄，恐違反資訊通訊網法」。

NewJeans方面補充，該案件的法官也認為這些證據可能屬違法收集，是否採納仍需進一步審理，因此希望等該案資料整理完再進行調閱。ADOR則反駁表示：「這些電腦文件為公司所有，提供者也同意提交，不屬於違法證據。」

法院最終回應：「即使收到紀錄，也不代表能直接作為證據，若原告選擇提交，被告再行反駁即可。」此案下一次開庭將於7月24日下午進行。