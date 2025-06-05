李霈瑜遭男友劈腿心酸買醉！　酒吧崩潰「吐在莫子儀褲襠」超尷尬

記者黃庠棻／台北報導

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》本週五（6日）將播出第三、四集，由李霈瑜飾演的社畜小曼迎來低潮，不僅在職場上被主管（嚴藝文飾）罵得狗血淋頭，下班後還得拖著疲憊身軀到酒吧繼續加班，更慘的是她最信任的男友（梁正群飾）竟然出軌，親眼撞見對方摟著其他女生走出飯店。

▲《喝酒吧！笨蛋》李霈瑜工作、感情失意。（圖／逆光電影提供）

情緒潰堤的李霈瑜在酒吧借酒澆愁，不慎醉吐在莫子儀飾演的調酒師阿榮的褲襠上，成為全劇最爆笑又心酸的一幕。李霈瑜形容「這個角色雖然很苦但也很真實，誰沒在職場、愛情裡跌過跤？」

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▲李霈瑜吐在莫子儀的褲襠上。（圖／逆光電影提供）

談及這段「經典嘔吐戲」，李霈瑜自曝現實中也有吐錯地方的尷尬經驗「有一次搭計程車，因為暈車，頭伸出車窗想吐，結果大風吹回來，除了車上，自己臉上也是滿臉都是蛋花湯（指嘔吐物）」她形容這個嘔吐經驗永生難忘，因為超級慘。

▲《喝酒吧！笨蛋》李霈瑜工作、感情失意。（圖／逆光電影提供）



戲裡李霈瑜不只工作崩盤，感情也翻船，她也大方分享現實生活中遇過類似經歷，甚至曾「鬼遮眼」選擇原諒，她笑說「只能說一切都是過程，現在回頭看，覺得有『狠狠』愛過是很好的經歷。」



李霈瑜在戲中身處社畜地獄，事事不如意。不過她笑說現實生活中很少這種情況「我以前打工的時候做櫃台、收盤子，其實還滿冰雪聰明的，沒什麼被罵過耶！」但若真遇到劇中主管嚴藝文那種毒舌型上司，她則展現高EQ態度「我覺得被罵應該有原因，我會先反省與改進，不一定會馬上離職，因為離職可能只是換地方被罵而已！」

▲《喝酒吧！笨蛋》宋偉恩。（圖／逆光電影提供）



《喝酒吧！笨蛋》以都市酒吧為背景，透過每一位上門喝酒的角色，揭開當代人在關係、工作與人生轉彎處的掙扎與脆弱。李霈瑜的角色小曼，也像極了無數現代上班族的縮影，被KPI壓得喘不過氣，還要撐起情感關係的平衡。

但在這座酒吧裡，李霈瑜漸漸學會放下外界的眼光，重新思考「改變」的可能性。李霈瑜也跨刀獻聲，演唱本劇片尾曲〈再找回你的夢想〉，這首歌由她與導演樓一安共同改寫歌詞，唱出在愛情與生活裡跌跌撞撞後，重新找回自己的心聲。

▲《喝酒吧！笨蛋》王渝萱。（圖／逆光電影提供）



導演樓一安表示，《喝酒吧！笨蛋》是一部關於城市裡「大人」們在人生低谷中相互扶持的作品「我們希望觀眾看到，即使現在過得很爛，也可以來這裡喝一杯、喘口氣，然後再走下去。」

本週劇情精采可期，除了李霈瑜的慘烈崩潰瞬間，「味覺天才」宋偉恩也將鼓起勇氣，試圖對莫子儀飾演的阿榮表白「想向他學調酒」的心意；王渝萱則揭開追逐演員夢的坎坷歷程，首次吐露她對夢想與現實拉扯的心聲，感動時刻預計再掀共鳴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

