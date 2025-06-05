韓團出道5年「突宣布更換隊長」！　團名意義和LOGO也要換

記者張筱涵／綜合報導

韓團CRAVITY迎來出道五週年，所屬公司Starship Entertainment於6月4日透過官方粉絲社群發布重大公告，宣佈團體即將進入全新階段，並由成員元進與刑準接任新任隊長，象徵團隊邁入下一個成長轉捩點。

▲CRAVITY。（圖／記者黃克翔攝）



Starship在聲明中表示：「衷心感謝一直以來珍惜CRAVITY的LUVITY（官方粉絲名）各位，CRAVITY自出道以來，歷經5年的挑戰與成長，現在正迎向全新的轉型階段。」同時也透露將重新定義團體的身份，包含官方Logo與團名意義皆將有所調整。

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最受矚目的是隊長人選的更動，Starship透露：「作為變化的一環，CRAVITY將迎來元進與刑準成為新任隊長。」並特別感謝原隊長世琳過去五年來的付出與引領：「對於長時間帶領團隊的世琳，我們致上最深的感謝。」

展望未來活動，Starship表示：「CRAVITY將在新的體制下，透過更加深刻的音樂與訊息，與LUVITY們產生更深層的連結。今後也請大家繼續給予溫暖的應援。」

CRAVITY於2020年出道，首張迷你專輯《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE》推出後便受到關注，為九人多國籍男子團體，成員包含珉熙、太榮、刑準、ALLEN、世琳、性珉、元進、宇璸、廷謨。團體今年迎來出道五週年，預計於本月內正式回歸，粉絲期待值高漲。