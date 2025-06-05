Jessi粉遭毆！Koala被拍到「出拳又用頭撞」　2語言親筆致歉

記者張筱涵／綜合報導

韓國饒舌歌手Koala於4日親筆發表道歉信，首度對去年捲入「Jessi粉絲遭毆事件」表態，坦承自身責任並向受害者及大眾致歉，「雖然不是第一位動手的人，但造成事態惡化，我確實扮演了很大的角色。」

▲Jessi和Koala是好友。（圖／翻攝自韓網）



該事件發生於2024年8月，Jessi的粉絲A某於首爾江南區狎鷗亭洞向偶像提出合照請求時，遭到Jessi隨行男子毆打。雖Jessi試圖阻止暴力並迅速離開現場，但後續警方接獲報案，並在附近尋獲其同行人員，據傳，當警方詢問施暴者行蹤時，對方僅表示「不知道」，引發爭議。

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事件爆發後，相關監視器畫面曝光，清楚拍到Koala用拳頭擊打受害者腹部、並以頭部推撞對方的畫面，使事件進一步升溫。雖然Jessi最終獲警方判定「無隱匿罪嫌」，但Koala則以暴行嫌疑被移送檢方。

針對此事，Koala於4日透過手寫信坦承錯誤，向受害者及其家屬致歉，表示原本希望親自道歉，但尊重對方不願見面的決定。他寫道：「那樣的事根本不該發生在他身上，對於我所帶來的痛苦，我深刻反省。」

Koala亦表示，從這次事件重新審視自我，「我沒有藉口，也不怪任何人，這是我學到的一課。我會繼續努力成為更好的人。」他向粉絲致謝，並承諾未來會以更正面的形象回報社會。

▲▼Koala親手寫下英文和韓文的致歉信。（圖／翻攝自Instagram／alaokxv）



【Koala親筆道歉信全文】



大家好，我是Koala。

對於花了這麼長時間才開口說明，我感到非常抱歉。我一直很想對外說明，但我認為應該等到一切在法律上有了妥善處理之後，再來公開發言才是正確的選擇。

首先，我想向受害者及其家人表達由衷的歉意。我原本想親自登門道歉，但我也完全理解對方不想見到我的心情。這樣的事本不該發生在他身上，對於我所帶來的痛苦，我深刻反省。並且也向因這次事件而受到直接或間接傷害的其他人致歉。我知道讓很多人失望了，對此我會承擔起應有的責任。

這次的事件，毫無疑問是我的責任。雖然最初施暴的人不是我，但他是我同行的人。而我因為一場單純的誤會和錯誤的判斷，導致事態惡化，我在其中扮演了很大的角色。事態不該演變成這樣，這完全是我的錯。我接受了因此帶來的後果，並一直努力為這件事負責。

面對這一切過程真的不容易，但正因如此，我有機會重新審視自己，也獲得了成長的時間。我不想為自己找藉口，也不會推卸責任，只是從中學到了一課。現在，我仍然靜靜地、認真地反省自己，努力成為更好的人。

感謝在艱難時期依然支持我的人。對於感到失望的人們，我想讓你們知道：我聽見了你們的聲音，也正努力變成更好的人。這起事件已正式結案，未來我會以更好的樣貌回報大家。

感謝你讀完這篇文章。