蔡琴奔醫院看陳文茜！她PO照「筷子夾小籠包」：連接永世難忘友情

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患第四期黑色素癌，正接受免疫療法治療，為此時常住院。她深夜發文，透露歌手好友蔡琴在準備演唱會之際，抽空前來醫院探望，曬出的一張筷子和小籠包的合照，感性寫道：「連結的是今世難忘的友情。」

▲陳文茜抗癌住院中。（圖／翻攝自臉書）

據陳文茜透露，蔡琴正在積極準備6月13日至15日於台北舉辦的「不要告別」演唱會，並稱讚好友始終追求突破與精進，即使年歲影響嗓音，仍不懈努力準備中。而蔡琴則是在繁忙行程中，特意挑選小籠包，搭乘計程車來醫院探望。

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曬出的照片沒有陳文茜與蔡琴入鏡，而是一人手持杯子，另一人用筷子夾著一個小籠包，以食物和杯子輕觸，「－根筷子和一個小籠湯包，連結的是今世難忘的友情。」

▲陳文茜發文透露，蔡琴帶著小籠包來醫院探望。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜寫道：「儘管人群擁擠，但每個人往往感覺孤獨。我們不是生活在被毀壞的世界裏，就是生活在錯亂的世界裏。但當她站在我面前，看著我時，她知道我心理（裡）的悲傷，我知道她心理（裡）的哀愁⋯⋯」她以感性文字描繪了兩人女性友情的珍貴，直呼：「誰說女人需要愛情？」

蔡琴4月為演唱會活動宣傳時，曾被問及好友陳文茜的病情，心疼地說：「她是我見過最健康心態的病人，她就是勇敢面對。」也不捨陳文茜以往喜歡到處玩，現在卻哪都不能去，她感慨地說：「不要老是跟親人、朋友、愛的人留話，最重要的是互動，她生病的時候，我再怎麼累，都是要打電話跟她互動。」她還透露有次半夜在電話中邀請陳文茜合唱〈小毛驢〉，「唱著唱著，她的氣就比較足了！」她近日更親自抽空到醫院探望，顯見兩人交情深厚。

▲蔡琴即將舉行演唱會。（圖／記者周宸亘攝）