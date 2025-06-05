TikTok網紅「躲廁所27小時」　混進歐冠觀眾席：看過最精彩的比賽

記者張筱涵／綜合報導

2025年歐洲冠軍聯賽決賽上週末在德國慕尼黑安聯球場（Allianz Arena）舉行，巴黎聖日耳曼（PSG）以5比0大勝國際米蘭（Inter Milan），不過場上球星精彩拼搏的同時，場外也上演一場驚險「潛入秀」，比利時網紅Neal Remmerie與Senne Haverbeke竟透過藏身廁所27小時的方式，成功免費進場觀賽，驚人行動曝光後震驚網友。

▲Neal Remmerie和Senne Haverbeke前一天假裝工作人員混進場館。（圖／翻攝自TikTok）



據比利時媒體《VRT》與英國《BBC》報導，這對網紅檔擁有近4萬名粉絲，他們在決賽前一天穿上螢光背心，偽裝成工作人員潛入球場，事先拍下空蕩看台後，隨即躲入廁所內。

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Neal Remmerie和Senne Haverbeke為了避人耳目，甚至在門口貼上自製的「故障中」標誌。直到隔天比賽日，兩人聽見廁所有球迷與工作人員進出聲響，才把握時機現身，混入人潮前往觀眾席，他們觀察到某位安檢人員比較不嚴謹，便假裝講電話且手拿食物，謊稱「已經檢查過了」就這樣通過票檢，他們後來甚至坐進PSG球迷專區。

▲Neal Remmerie和Senne Haverbeke在廁所門貼上「故障中」便躲在裡面。（圖／翻攝自TikTok）



▲Neal Remmerie和Senne Haverbeke騙工作人員已驗過票。（圖／翻攝自TikTok）



Neal Remmerie笑稱：「PSG贏了5比0，我們剛好坐在贏家陣營，這是我們看過最精彩的一場比賽！」整段過程也被他們拍成短片，並上傳至TikTok，影片迅速突破50萬次觀看，網友熱議不斷。

針對此次潛入事件，英國BBC已聯繫安聯球場及歐洲足總（UEFA）尋求回應。

▲Neal Remmerie和Senne Haverbeke就這樣看完決賽。（圖／翻攝自TikTok）