愛犬罹癌「裝鼻胃管減壓」　米可白心疼喊話：最後一哩路我陪你

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）的愛犬「錢錢」罹患胃癌，日前她透露被醫生告知只剩幾個月的壽命，讓她相當難過，平時會在社群記錄與愛犬日常的她，今（4）日發文吐露愛犬裝鼻胃管減壓的近況，不捨表示：「孩子你很勇敢～最後一哩路，我們陪你。」

▲米可白心疼愛犬胃癌末期。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白分享每當她要出門拍戲時，錢錢總會露出彷彿要被拋棄的表情，為此她笑稱：「牠是狗狗界的舞台劇演員，嘴巴好像別麥克風⋯好可愛。」至於錢錢的健康狀況，米可白在文中指出，鼻胃管的使用是為了減壓，幫助排出胃部的空氣與未消化物，減輕愛犬的負擔，「這管子很細⋯跟牠身體的病痛或上次胃扭轉的難受⋯真的很輕微。請大家放心。」

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▲米可白分享愛犬近況。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

談到生離死別，米可白坦言，雖然已接受陪伴13年的愛犬隨時離去的事實，但內心仍不免感到酸酸的，「我最大的希望，就是牠的病痛可以減緩」，並強調自己該跟錢錢說的話都說了，但還是尊重愛犬的選擇。最後，她在文末深情喊話：「只願你在我身邊時，能感受到媽媽很愛你。孩子你很勇敢，最後一哩路，我們陪你。」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「給錢錢加油打氣」、「為你們祈福，加油」、「我看牠的眼神，我都很捨不得。」