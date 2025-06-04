《小時代》陳學冬「車禍後4度手術」　曬病床照：希望是最後一次

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星陳學冬2013年憑電影《小時代》走紅，但在2023年初發生一場嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，打鋼釘之後一直專心休養。久違未更新社群近況的他，上個月5日難得在IG曬出近照，並寫下：「希望是最後一次手術了。」貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友留言替他加油打氣。

▲陳學冬久違更新IG。（圖／翻攝自Instagram／chenxuedong_cheney）

透過陳學冬在IG發布的照片可見到，他身上穿著醫院病服，躺在病床上。畫面是透過天花板上的廣角圓形反射鏡所拍，因此整個病房、醫護設備及工作人員也一併被拍進畫面中。陳學冬拿起手機對鏡自拍，似乎想記錄當下的狀況，談起近況，他在文中寫道：「希望是最後一次手術了。」

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▲陳學冬2023年發生一起嚴重車禍。（圖／翻攝自Instagram／chenxuedong_cheney）

事實上，陳學冬從2023年2月發生車禍到現在，一直未多提及傷勢，他曾在同年6月更透露自己動第3次手術，讓大批粉絲相當心疼。距離上次更新社群近況已是去年6月的他，如今透過IG曬出病床照，再度湧入大批網友留言關心及鼓勵他，「加油」、「要健健康康」、「希望一些順利，早日康復。」掀起不小討論。