孫鵬升格「老大的老大」演黑幫超過癮！　沒讓孫安佐參一咖：要對得起老闆

記者蕭采薇／台北報導

孫鵬演出黑幫家庭輕喜劇電影《我的網紅女兒》，片中晉升「老大的老大」，令他大呼：「演得很過癮！」不過家裡真的有個「網紅兒子」孫安佐，加上孫鵬多次表示希望兒子繼承衣缽，這回卻沒把孫安佐「介紹」到卡司中。對此孫鵬笑答：「要對得起老闆啊！」

▲電影《我的網紅女兒》孫鵬、監製黃騰浩。（圖／記者劉亮亨攝）



《我的網紅女兒》3日晚間舉辦殺青宴，孫鵬在訪問時笑說：「很久沒有演到這種黑色幽默喜劇電影，跟劇組的工作夥伴都很有默契，更爽的是能夠演到老大的老大，大大升級！我只需要負責指揮就好。」

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▲電影《我的網紅女兒》舉辦殺青宴，（左起）林道禹、林真亦、陳怡佳、王識賢、張懷秋、王宣、白吉勝。（圖／記者劉亮亨攝）

至於有個「網紅兒子」相當切題，卻沒找孫安佐來參一咖？孫鵬說：「我們這個要對得起老闆，不能說我兒子適合就叫他上，我們是有責任感的，以後還有機會啦，來日方長」，但表示首映會孫安佐一定會出現，「因為他是網紅嘛，也要來支持一下」。

▲王識賢在《我的網紅女兒》演出黑道老爸。（圖／記者劉亮亨攝）

在電影《我的網紅女兒》當中首次出演網紅老爸的王識賢感嘆：「當網紅真的很辛苦，我在戲中與女兒小兔（陳怡佳飾）有一場對手戲還蠻心酸的，我問她說當網紅真的是妳想要的生活嗎？因為我也想過我女兒的心情，加上我本身也不是很了解網紅生活，剛好就很誠實地演出來，身為爸爸真的很心疼，我可以代替我女兒吃苦。」

▲陳怡佳在《我的網紅女兒》中，飾演王識賢的女兒。（圖／記者劉亮亨攝）

張懷秋也分享印象最深的拍戲過程：「有一場與識賢哥的對手戲，為了呈現被噴辣椒水，邊哭邊講話，於是祭出精油藥膏擦在眼周，擦完後就不停的流淚，因為真的太刺激了，儘管導演喊卡我的眼淚還是停不下來。」王識賢笑說：是我的主意！這是以前八點檔的小技巧。」《我的網紅女兒》預計明年春節檔上映。

▲張懷秋在《我的網紅女兒》眼睛也受難。（圖／記者劉亮亨攝）