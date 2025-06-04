王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

記者顧齊祐／綜合報導

王仁甫與季芹結婚超過10年，育有一對兒女，一家四口的幸福家庭生活常受外界關注。近日，夫妻倆特地飛往加拿大，參加女兒樂樂的高中畢業典禮，並在社群平台曬出與女兒的合照，溫暖表示「爸爸媽媽以妳為榮，愛妳」。

▲王仁甫與季芹飛往加拿大，參加女兒樂樂的高中畢業典禮。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



王仁甫與季芹在Facebook上激動表示：「我們家樂樂寶貝畢業了！這是我們第一次參加女兒長大後的畢業典禮，沒想到這一參加就飛了一萬兩千多公里遠。」雖然長途飛行加上時差讓夫妻倆感到疲憊，但看到女兒上台領獎的那一刻，一切辛苦都值得。他們深情地說：「親眼看到寶貝上台領獎牌並拿到成績優秀獎學金，一切都值得了。樂樂妳好棒！爸爸媽媽以妳為榮，愛妳！」

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▲王仁甫與季芹表示，看到女兒上台領獎一切都值得了。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



而樂樂也在社群平台分享了一組畢業典禮的照片，她身穿藍色畢業袍，手捧橘紅色花束與小熊玩偶，氣質出眾的模樣引來網友熱烈討論。許多人紛紛留言讚美「笑容好像媽媽」、「看著她一路長大的人報到～恭喜樂樂」、「越長大越漂亮」。此外，網友也送上祝福，期待她未來在學業上持續展現卓越表現。

▲樂樂身穿畢業袍，手捧花束，氣質相當出眾。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）