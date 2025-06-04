崔江熙曾想引退「無法當個快樂的演員」　金惠子、金淑成留下關鍵

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《屋塔房的問題兒們》即將在6月5日播出新一集，邀請到演員崔江熙擔任嘉賓。節目中她首度吐露，自己過去曾因無法享受演員身分、對被喜愛感到疲憊，而一度下定決心退出演藝圈，所幸在好友金淑與前輩金惠子的勸說下，才打消念頭，感性回顧這段低潮期令觀眾動容。

▲崔江熙。（圖／翻攝自Instagram／gangjjang337）



崔江熙坦言：「那時候我覺得無法當個快樂的演員，也對受到關愛這件事感到很有壓力，因此曾考慮過引退。」她表示，當時向金淑與金惠子傾訴心情，金淑則語重心長地對她說：「這種話不要對任何人說，就自己知道就好。」成為她回頭的關鍵一句話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金淑（上）和金惠子（下）給了崔江熙意見，讓對方打消了引退念頭。（圖／翻攝自《比天堂還美麗》官網）



除了沉重回憶，節目也揭露崔江熙與金淑、宋恩伊長達30年的深厚友情，三人竟有一個令人哭笑不得的共同特徵，就是嚴重的健忘。金淑笑說，某次三人一同出遊，崔江熙接連忘了太陽眼鏡與化妝包，她來回奔波取回後，宋恩伊又氣呼呼地發現自己也遺落了一個大包包，三人不約而同地展現「遺失三連發」的爆笑日常。朱宇宰在場聽完後也大笑表示：「她們三人的生活可以直接拍成情境喜劇！」

對於這段難能可貴的友情，崔江熙形容金淑是「像哥哥一樣不讓人感到有距離的人」，而宋恩伊則像是「《苦盡柑來遇見你》的寬植叔叔」，總是能替她排解問題。她也在節目中不忘感謝兩位好友多年的陪伴與支持。