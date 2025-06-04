金曲36／準歌王柏霖遭「3重打擊」自閉半年！　動念轉行「家中玻璃全砸爛」

▲柏霖入圍本屆金曲歌王。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／專訪

歌手柏霖PoLin從選秀節目《聲林之王3》奪冠發跡，今年憑藉創作專輯「允許萬物破碎」入圍36屆金曲獎最佳華語男歌手，他接受《ETtoday星光雲》專訪透露，得知入圍當下，他激動地完全說不出話，還跑去廁所大哭，不過眼淚裡卻是五味雜陳，該專輯是柏霖在破碎低谷時的重生之作，經歷家人離世、金曲入圍失利，還被工作夥伴冷言惡語重擊，讓他有長達半年時間封閉自我、深陷自我懷疑，還一度想離開音樂圈，要去唸建築系。

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▲▼柏霖的《允許萬物破碎》是他重生之作。（圖／記者周宸亘攝）

柏霖回憶在選秀節目奪冠後，趁著氣勢推出首張專輯《野蠻之荒》，不料金曲公布卻沒有任何入圍，加上家裡長輩過世、赴《中國好聲音》參賽卻遇停錄，還被親近的工作夥伴冷言嘲諷，「說我不是音樂人，我的作品都一樣，專輯有概念卻聽不到概念，把我打擊成沒有價值的人。」

連番折磨之下，讓他墜入不知從何努力前行的黑暗之中，「我半年沒有寫歌，變得很自閉，我爸跟我說不要只待在家跟花草聊天，那時的我，只回簡訊，假裝我很忙，把家裡打掃一遍又一遍，桌子都快要被我擦破。」

▲▼柏霖自閉在家長達半年時間。（圖／記者周宸亘攝）



他還一度動念放棄做音樂，上網找建築學校去讀，不過公司主管提議幫他辦演唱會、且必須寫歌發表，「當下很像在我頭上敲鑼打鼓，那時候我覺得我要好好面對自己。」媽媽也鼓勵她去山上走一走，「我就照她的話去走了一圈，《懂了》也就做出來了，那首歌也是真正《允許萬物破碎》的開端，我承認我的情緒後，專輯定調才有了。」

金曲作詞人李格弟也主動爭取和他合作，彼此深度交談後，柏霖深知自己一直被各種聲音、流量綁住，「有次回家，我拿起玻璃杯喝了一口水，放下後覺得好易碎，我不想再小心翼翼了！就把家裡所有易碎的東西打破，砸完就很爽，完全反映我的心靈，不要再被這些跟創作初衷無關的事綁住。」

▲柏霖誠實面對自己，作品受到金曲肯定。（圖／記者周宸亘攝）



「那天開始我變不一樣了。」柏霖開始振作，不再相信那些狗屁冷言冷語，決心要往更好的方向前進，將一路走來的迷惘與壓抑轉化為重生的力量，專輯做完後，他坦言自己像被渡化了一般釋然，「當時的我還相信了那種話，專輯做完更知道『相信』的力量，被身邊人否定時，我一直迂迴糾結，金曲入圍真的給我爭了一口氣。」

對於得獎與否的得失心，柏霖豁達說：「老闆的期望跟目標都達到了，能入圍就是一種肯定，想拿獎的心情當然是有的。」這次爸媽也將陪他一同走上紅毯，3人還在家裡練習、擺姿勢，喜悅之情溢於言表，他感慨地說：「爸媽就是我的幸運物，想把榮耀給他們。」得獎之外，柏霖更期望能夠開一場小巨蛋演唱會，「也很希望有一首歌走進大家視野裡。」

