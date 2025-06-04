羅志祥上網巧遇「南部羅志祥」動作神複製　連麥還被讚：聲音真像小豬

記者蕭采薇／台北報導

黑幫家庭輕喜劇電影《我的網紅女兒》於本月正式殺青，睽違8年再次出演大銀幕作品的羅志祥，為了參加劇組殺青宴，特地結束海外演唱會後，飛機一落地就直奔現場。他在片中演出網紅，為此還特別觀摩唱歌直播的app平台，沒想到真的看到一位名叫做「南部羅志祥」的用戶。

▲羅志祥睽違8年重返大銀幕，一下飛機就趕赴劇組慶功宴。（圖／曼尼娛樂提供）



羅志祥特地趕回來參加殺青宴，他笑說：「一定要來跟劇組聚一下，真的很開心可以參與這部電影，《我的網紅女兒》也是自己睽違8年再次出演的大銀幕作品，能夠加入這麼棒的劇組真的非常開心。」

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提到拍戲過程，羅志祥也分享：「有一場戲需要噴飯在識賢哥的臉上，當下真的很緊張，但識賢哥也非常認真，跟我說直接來，我們一次ok，我們最後拍了3、4次才完成，當下真的有感受到識賢哥在拍戲時認真的狀態，真的太帥了！」

這次為了電影的拍攝，羅志祥也特別研究網紅，並分享：「我有研究唱歌的APP，某次上線時遇到一位名稱叫做南部羅志祥的用戶，還專門唱我的歌，我一聽覺得還蠻像的耶，就點開他的相簿一看，發覺他都模仿我拍照的動作，還真的有些神似耶！取這個名字我覺得蠻合理的，他也對我說，你聲音很像小豬耶。」

▲羅志祥在《我的網紅女兒》演出黑幫背景網紅。（圖／記者湯興漢攝）

監製黃騰浩也讚賞羅志祥：「這次能夠邀請到小豬參與電影演出感到非常榮幸，因為有羅志祥的演出，為我們整部電影增加了許多喜劇元素。」

不過先前羅志祥也在社群中透露，媽媽罹患了阿茲海默症，問起母親近況，他表示一切都好，「每天都是快樂的，然後我也藉由這個時間，抓緊機會跟媽媽打麻將。」是否會趁機贏錢？他笑說：「我會算台的時候，算多一點，趁機贏回來。」羅志祥也透露，上個月母親節，帶了媽媽出去玩慶祝。