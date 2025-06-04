李芳瑜7歲兒「高燒1症狀」恐腦膜炎風險！　緊急3天住院檢查：嚇傻了

記者張筱涵／綜合報導

藝人李芳瑜4日在Instagram分享7歲兒子「小張」在端午連假結束後突感身體不適，出現腹痛與高燒症狀，最讓人震驚的是，孩子竟還出現「東西變很大」的幻覺。

▲李芳瑜心疼兒子。（圖／翻攝自Instagram／fisha821）

李芳瑜在貼文中以「#小張出院了」為題，語氣中流露出對兒子康復的感謝與感慨，同時提醒粉絲：「新聞都在報最近的疫情升溫，你以為只有新冠疫情嗎？」她回憶，在端午連假剛結束的收假日，兒子突然出現肚子痛與高燒症狀，最令人不安的是竟然還出現「東西都變很大」的幻覺，讓她不敢大意，趕緊帶兒子前往急診。

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雖然現場快篩顯示新冠肺炎與流感皆為陰性，但醫師堅持不讓他們離開，原因是孩子出現後頸痠痛與幻覺，研判有腦膜炎的潛在風險。李芳瑜坦言當下十分震驚：「就在這住院的三天兩夜，我們做了血液、尿液、X光、腦波、腦神經、腹部超音波檢查，最恐怖的是還抽了脊髓液，就是所謂的脊椎穿刺，目的是在細菌性感染導致極速惡化之前做處置！」

李芳瑜看著孩子接受一連串的檢查，十分心疼：「看到小小的身軀要打鎮定劑做腰椎穿刺，真的是嚇傻了。」所幸結果是令人安心的，兒子也順利出院：「最近的疫情升溫不只是呼吸道，也許是腸病毒、也許是泌尿道感染……病毒無所不在，大家要趕快找回之前的防疫意識，勤洗手戴口罩。」

【李芳瑜IG全文】

#小張出院了

新聞都在報最近的疫情升溫

你以為只有新冠疫情嗎？

就在端午連假的收假

孩子突然肚子痛發高燒

最恐怖的是出現了 #東西都變很大 的幻覺

帶到急診做了快篩新冠流感都呈現陰性

但醫生就不讓我們出去了

原因是因為孩子後頸痛加上出現幻覺

可能會有病毒侵襲成為腦膜炎的風險

就在這住院的三天兩夜

我們做了血液、尿液、X光、腦波、腦神經、

腹部超音波、

最恐怖的是還抽了脊髓液

就是所謂的 #脊椎穿刺

目的是在細菌性感染導致極速惡化之前做處置

聽到這些做父母的

看到小小的身軀要打鎮定劑做腰椎的穿刺

真的是嚇傻了

好險最後所有的結果都是令人安心的

我才能好好的來把自身遇到的狀況分享給大家

最近的疫情升溫不只是呼吸道

也許是腸病毒、也許是泌尿道感染…..

病毒無所不在

大家要趕快找回之前的防疫意識

勤洗手戴口罩

更謹慎地面對這一波的臺北市立萬芳醫院

也要謝謝 @wanfang1997 的林昭慶醫師

以及兒科護理團隊

小張受到太棒的照顧

還跟我說他不要出院要再多住幾天

#天佑家誠

#勇敢的孩子作檢查都不會怕

#他說因為他是生化人