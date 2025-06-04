周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）近日陪著老婆昆凌到京都工作，順便與好友山下智久同行觀光，原以為是輕鬆的私人行程，沒想到卻意外掀起一波追星暴動，不論走到哪都被大批路人、粉絲認出，紛紛搶著合照。

▲▼周杰倫連發2篇文呼籲粉絲不要再跟著他。（圖／翻攝周杰倫IG）

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周董昨天白天就分享好友杜哥跌倒的事，不過周董今天又再次發文特別呼籲：「杜哥（化妝師好友）已經骨折兩處，請大家遠遠的打招呼就好，不要跟了喔！」疑似是因為被粉絲過度推擠造成，隨後周董又PO出杜哥坐輪椅，左腳受傷的照片，「不過他還可以很幽默，我就放心了。歌迷朋友們，請遠遠打招呼即可，不要緊追在後，真的危險！」還搭配警告符號。他再度發文：「心疼杜哥，不過還是想弱弱的問一下，有人拍到杜哥跌倒嗎⋯⋯」

事實上，昨周董白天就已經被不少路人認出，他也親切答應合照，沒想到昨晚周杰倫前往京都某間餐廳用餐，消息曝光後立刻吸引大批粉絲趕往堵人，有人甚至直接卡在餐廳門口，一見到他就迫不及待要簽名，甚至一度推擠到周董，導致現場一度混亂。根據現場畫面，周董帶著山下智久步出餐廳，大批搶著自拍的人潮又瞬間湧上，讓他被擠到幾乎難以上車，過程中不斷聽到馬路上傳來汽車喇叭聲，還有日本警方在場秩序。

▲▼周杰倫和山下智久昨晚用餐被大批粉絲擠到差點上不了車。（圖／翻攝周杰倫IG、翻攝小紅書）

事後有不少粉絲將現場影片上傳社群，畫面中可以看到周董面對混亂場面仍保持冷靜，雖然有些嚴肅，但他邊走邊不斷比YA，展現親民和寵粉一面。許多網友看了也直呼：「天王魅力太誇張」、「走在路上比演唱會還誇張」，也有人呼籲粉絲冷靜追星，別讓周董的假期受到過多打擾。