朴寶英海外見面會「突宣布全數延期」！　網瘋猜：票房不好吧

記者張筱涵／綜合報導

韓演員朴寶英原定於2025年展開粉絲見面會海外巡迴《2025 PARK BO YOUNG FANMEETING - written BY.》，不過其所屬經紀公司BH娛樂於6月2日透過官方SNS突宣布全數延期，引發熱議。

▲朴寶英近期忙於作品《未知的首爾》。（圖／翻攝自Instagram／boyoung0212_official）



朴寶英原定於澳門、曼谷和台灣舉行見面會，怎料所屬經紀公司BH娛樂2日發出公告：「因內部事由，海外巡迴粉絲見面會將暫時延期。」且澳門場就在6月29日要舉辦了，突然宣布取消且全部退票，很快就引起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓網友們留言表示「是票賣得不好嗎」、「是不是賣得太差了……這種我看過好幾次了」、「不過台灣還沒開賣吧，還是我記錯了」、「突然延期通常都是票太差的情況」、「還是是因為疫情？但其他藝人還是有照辦」、「其實很多女藝人都有辦成功，只是在規模上有差異而已」。

【BH娛樂官方公告全文】

2025 PARK BO YOUNG FANMEETING - written BY. 海外巡演暫時延期公告

在粉絲們的關注與期待中，我們準備的海外粉絲見面會不幸傳來延期消息，我們對此深感遺憾與歉意。

《2025 PARK BO YOUNG FANMEETING - written BY.》海外巡迴見面會因內部事由將暫時延期。

對於期待演出並耐心等待的所有粉絲們，我們深表歉意，並將全力以赴，以更好的樣貌再次與大家見面。

已預訂的門票將全額退款，詳細資訊將由各城市的演出企劃單位另行公告。

懇請各位粉絲的體諒，我們會努力帶來更好的消息。