小孟老師／6月5日星座運勢 金牛錢進出要小心「雙魚擺脫小人」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：不畏他人臉色
感情：雙方改變缺點
財運：周轉備受考驗
幸運色：玫瑰粉
貴人：獅子
小人：魔羯
工作：釐清危機情況
感情：好好堅持長久
財運：做好風險把關
幸運色：墨綠色
貴人：處女
小人：射手
工作：問題化繁為簡
感情：接受對方想法
財運：謙和感召財運
幸運色：薄荷綠
貴人：天蠍
小人：金牛
【土象星座】
工作：完成階段目標
感情：參與對方聚會
財運：營收順利成長
幸運色：正紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：商機多元無限
感情：嘗試各種溝通
財運：財務大進大出
幸運色：淺粉色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：深入產品研發
感情：相信內心直覺
財運：減少風險投資
幸運色：鵝黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【水象星座】
工作：趕緊釐清現況
感情：旁敲側擊試探
財運：創造協槓收入
幸運色：海藍色
貴人：射手
小人：處女
工作：綜合所有可能
感情：信心能勝一切
財運：保持資金流動
幸運色：暖橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：職場小人失志
感情：深入問題核心
財運：策略多加謹慎
幸運色：粉紫色
貴人：天蠍
小人：金牛
【火象星座】
工作：努力保持佳績
感情：內心壓抑悲傷
財運：放下金錢擔憂
幸運色：米白色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：決策較為含糊
感情：感情漸行漸遠
財運：創造金錢財富
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：主動當和事佬
感情：家長介入感情
財運：留意投入成本
幸運色：虎皮色
貴人：魔羯
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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