ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！
對親人也要端架子的三大星座！
胡文英喊告圤智雨：不道歉就報警
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蹦闆 NanaQ 敖犬 Sandy 艾融 劉玳妍 彭于晏 蔡依林

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

劉玳妍（右）和阿卡莎納（左）在國外拍YouTube影片，互動舉止非常親密。（翻攝自初醒靈魂聊學院）

圖文／鏡週刊

前「天氣女孩（Weather Girls）」成員劉玳妍（ICE艾絲）與淫媒前夫離婚後，帶著兒子再嫁高中同學葉澤毅，沒想到因熱衷心靈成長課程，結識已婚自稱國際顯化心靈老師，同時也是百萬網紅的Master Sri Akarshana（阿卡莎納），在彼此都有另一半的狀態下「雙重不倫」。

葉澤毅原以為劉玳妍只是被心靈課程洗腦得太深，直到4月中旬偶然看到她手機跳出阿卡莎納傳「想你」的訊息，才發現自己被戴了綠帽。事實上，早在3月劉玳妍第一次去杜拜時，就和阿卡莎納開始曖昧，兩人通訊軟體對話紀錄露骨至極。比如阿卡莎納直接挑逗劉玳妍，說要讓她留在杜拜懷孕，甚至講到彼此已是3夜情關係，還一起討論要怎麼跟老公葉澤毅攤牌。

甚至連葉澤毅開車，劉玳妍坐在副駕、兩個孩子就坐在後座時，都還明目張膽跟阿卡莎納打視訊電話聊天，葉澤毅說：「我認識我太太18年，怎麼會不知道她那個臉就是戀愛的表情？還故意跟對方說『我先生在旁邊！』裝沒事。」更誇張的是，據查阿卡莎納早在多年前就娶了年紀小10多歲的老婆，對方經常陪同他一起飛往世界各地講課。劉玳妍還曾在IG發出自己和他們夫妻倆的合照，更寫道：「我最愛的家人們」，實際上卻是悄悄談著禁忌的「雙重不倫」之戀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿卡莎納和劉玳妍對話相當露骨，講到要懷孕和已經3夜情的關係。（翻攝自zeyi_ye IG）

▲阿卡莎納和劉玳妍對話相當露骨，講到要懷孕和已經3夜情的關係。（翻攝自zeyi_ye IG）

其實劉玳妍在YouTube上傳多部和阿卡莎納一起錄製的影片，就已經露餡得明顯，除了動作和氛圍過分親密，阿卡莎納甚至常在影片最後要求她「親一個」，引來不少網友質疑兩人關係。網友留言質疑：「為什麼看到今天的影片，肢體眼神女方都要表現得這麼曖昧，影片相片也過火了，所以是想要表現什麼，讓人很不解？」「我看這部影片還以為他們在一起耶」，劉玳妍還截圖其中一篇網友留言「為什麼一直摸master，人家有女朋友的」給阿卡莎納看，撒嬌說：「我是不是該回，因為我是他女朋友。」

劉玳妍趁著葉澤毅在房間哄小孩睡覺時，和阿卡莎納講視訊電話，最後甚至送上飛吻。 （翻攝自zeyi_ye IG）

▲劉玳妍趁著葉澤毅在房間哄小孩睡覺時，和阿卡莎納講視訊電話，最後甚至送上飛吻。 （翻攝自zeyi_ye IG）

劉玳妍（左）曾在IG限動po出自己和阿卡莎納（右）的親密合照。（翻攝自劉玳妍IG）

▲劉玳妍（左）曾在IG限動po出自己和阿卡莎納（右）的親密合照。（翻攝自劉玳妍IG）

不過葉澤毅也向本刊透露，4月19日阿卡莎納傳訊息給劉玳妍有意想分開，寫道：「我們這樣子做好像不太好，對妳先生是一種背叛，也會傷害妳和我的能量…」不過劉玳妍卻回覆對方說：「沒關係我已經處理好了，我跟他的感情是家人，我愛的是你。」葉澤毅看到諸多不堪入目的文字和照片後，決定主動提離婚。上月26日葉澤毅約劉玳妍去律師事務所談判，但最後因協議談不攏而破局。由此可知，葉澤毅與劉玳妍仍是法定夫妻關係。


更多鏡週刊報導
棄家出軌禁忌戀3／大師還「大濕」？　百萬心靈網紅阿卡莎納爭議曝光
棄家出軌禁忌戀4／劉玳妍情史豐！曖昧男團成員躺胸肌　擺脫淫媒前夫又自毀二婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊天氣女孩劉玳妍

推薦閱讀

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

16小時前

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

4小時前

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

13小時前

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

3小時前

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

4小時前

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

12小時前

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

12小時前

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

14小時前

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

3小時前

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

3小時前

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

16小時前

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

6/2 23:21

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
第一次看到張員瑛表情管理失敗XD

第一次看到張員瑛表情管理失敗XD
敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

看更多

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

朴寶英海外見面會「突宣布全數延期」！　網瘋猜：票房不好吧

17分鐘前0

夢多救援流浪狗被詐騙百萬！　無奈還原經過：那女生看起來很無害

34分鐘前20

吳姍儒遭爆企圖接《11點熱吵店》！吳宗憲出手幫忙　電視台回應揭進度

49分鐘前11

48歲網紅媽直播「頭劇痛昏迷」搶救14天亡！　生前1天唱3場過勞腦溢血

1小時前3

圭賢因《魔鬼的計謀2》遭謾罵攻擊！　公司硬起來提告：正蒐集證據

3小時前1

許光漢7月退伍「回歸3.6億新作」！　下半年片約已全部底定

3小時前47

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

3小時前13

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

3小時前512

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

3小時前0

小孟老師／6月4日星座運勢　天秤迎新局

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    16小時前4638
  2. 前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩
    4小時前1823
  3. 73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看
    13小時前3013
  4. 前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
    3小時前1012
  5. 樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代
    4小時前1210
  6. NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣
    12小時前185
  7. Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？
    12小時前241
  8. 敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間
    14小時前1610
  9. F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光
    3小時前87
  10. 百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名
    3小時前23
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合