前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

圖文／鏡週刊

前「天氣女孩（Weather Girls）」成員劉玳妍（ICE艾絲）與淫媒前夫離婚後，帶著兒子再嫁高中同學葉澤毅，沒想到因熱衷心靈成長課程，結識已婚自稱國際顯化心靈老師，同時也是百萬網紅的Master Sri Akarshana（阿卡莎納），在彼此都有另一半的狀態下「雙重不倫」。

葉澤毅原以為劉玳妍只是被心靈課程洗腦得太深，直到4月中旬偶然看到她手機跳出阿卡莎納傳「想你」的訊息，才發現自己被戴了綠帽。事實上，早在3月劉玳妍第一次去杜拜時，就和阿卡莎納開始曖昧，兩人通訊軟體對話紀錄露骨至極。比如阿卡莎納直接挑逗劉玳妍，說要讓她留在杜拜懷孕，甚至講到彼此已是3夜情關係，還一起討論要怎麼跟老公葉澤毅攤牌。

甚至連葉澤毅開車，劉玳妍坐在副駕、兩個孩子就坐在後座時，都還明目張膽跟阿卡莎納打視訊電話聊天，葉澤毅說：「我認識我太太18年，怎麼會不知道她那個臉就是戀愛的表情？還故意跟對方說『我先生在旁邊！』裝沒事。」更誇張的是，據查阿卡莎納早在多年前就娶了年紀小10多歲的老婆，對方經常陪同他一起飛往世界各地講課。劉玳妍還曾在IG發出自己和他們夫妻倆的合照，更寫道：「我最愛的家人們」，實際上卻是悄悄談著禁忌的「雙重不倫」之戀。

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▲阿卡莎納和劉玳妍對話相當露骨，講到要懷孕和已經3夜情的關係。（翻攝自zeyi_ye IG）

其實劉玳妍在YouTube上傳多部和阿卡莎納一起錄製的影片，就已經露餡得明顯，除了動作和氛圍過分親密，阿卡莎納甚至常在影片最後要求她「親一個」，引來不少網友質疑兩人關係。網友留言質疑：「為什麼看到今天的影片，肢體眼神女方都要表現得這麼曖昧，影片相片也過火了，所以是想要表現什麼，讓人很不解？」「我看這部影片還以為他們在一起耶」，劉玳妍還截圖其中一篇網友留言「為什麼一直摸master，人家有女朋友的」給阿卡莎納看，撒嬌說：「我是不是該回，因為我是他女朋友。」

▲劉玳妍趁著葉澤毅在房間哄小孩睡覺時，和阿卡莎納講視訊電話，最後甚至送上飛吻。 （翻攝自zeyi_ye IG）

▲劉玳妍（左）曾在IG限動po出自己和阿卡莎納（右）的親密合照。（翻攝自劉玳妍IG）

不過葉澤毅也向本刊透露，4月19日阿卡莎納傳訊息給劉玳妍有意想分開，寫道：「我們這樣子做好像不太好，對妳先生是一種背叛，也會傷害妳和我的能量…」不過劉玳妍卻回覆對方說：「沒關係我已經處理好了，我跟他的感情是家人，我愛的是你。」葉澤毅看到諸多不堪入目的文字和照片後，決定主動提離婚。上月26日葉澤毅約劉玳妍去律師事務所談判，但最後因協議談不攏而破局。由此可知，葉澤毅與劉玳妍仍是法定夫妻關係。



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