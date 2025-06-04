楊丞琳生日「李榮浩準點3句話超甜❤️」　她羞喊：害羞…網全閃瞎

記者蔡琛儀／綜合報導

楊丞琳日前剛結束美國巡演，今（4日）慶祝41歲生日，老公李榮浩照慣例在社群平台準時發文放閃，這次他特別選用一張卡通風格的夫妻合照，畫中兩人穿著黑色外套、依偎合影，畫風溫馨可愛。他在貼文寫下：「是太太，也是最好的朋友，生日快樂。」並標記楊丞琳的帳號，一如往年準點為愛妻送上祝福，甜度爆表。

▲▼楊丞琳生日，李榮浩準點祝福，她嬌羞回應。（圖／翻攝楊丞琳IG）

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楊丞琳看到老公的貼文後，也立刻在限時動態轉發，害羞回應：「謝謝先生，害羞」，短短一句話卻滿滿愛意。兩人從2015年開始每年總會在彼此生日整點送祝福，也讓粉絲津津樂道這對夫妻的「整點放閃傳統」，先前也多次有粉絲巧遇夫妻倆外出，也幾乎都是手牽著手，可見小倆口感情一直相當穩定。

▲楊丞琳和李榮浩感情穩定。（圖／翻攝楊丞琳IG）

除了文字告白與生日祝福，這次卡通照也成為話題焦點。畫中的楊丞琳戴貝雷帽嘟嘴賣萌，耳際的金色耳環與淚痣細節都被完整還原，而李榮浩則以一貫溫暖笑容入鏡，兩人神情自然，默契十足，不少粉絲看了都直呼：「好甜」、「每年都在等你們準時PO。」